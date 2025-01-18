З Водохресним Святвечором 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

За старим стилем 18 січня українці святкують Водохресний Святвечір, який ще називають Голодна Кутя. Це особливий день, коли родини проводять час разом та готуються відзначати Водохреще.

Напередодні великого свята українці дотримуються суворого посту. Господині готують різноманітні святкові страви, серед яких кутя, вареники та узвар. Зазвичай родини збираються за столом та проводять час з близькими.

Після закінчення вечері розпочинається цікавий обряд, який називається "вигнання куті". У цей момент діти вибігають на вулицю, беруть палиці й промовляють: "Тікай, кутя, із покуття, а узвар – іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух", розповідає 24 Канал.

З нагоди Водохресного Святого вечора наша редакція підготувала красиві картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб не витрачати потім час. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете подарувати чудовий настрій у це світлий день.

Цікаво Сьогодні – Водохресний Святий вечір: основні традиції свята

Привітання з Водохресним Святвечором 2025: картинки й листівки

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Проведіть це гарне свято в сімейному колі та не забудьте привітати близьких з Водохресним Святвечором!