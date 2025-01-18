З Водохресним Святвечором 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом
- 18 січня за старим стилем українці святкують Водохресний Святвечір.
- 24 Канал підготував картинки-привітання, які можна надіслати рідним та друзям.
За старим стилем 18 січня українці святкують Водохресний Святвечір, який ще називають Голодна Кутя. Це особливий день, коли родини проводять час разом та готуються відзначати Водохреще.
Напередодні великого свята українці дотримуються суворого посту. Господині готують різноманітні святкові страви, серед яких кутя, вареники та узвар. Зазвичай родини збираються за столом та проводять час з близькими.
Після закінчення вечері розпочинається цікавий обряд, який називається "вигнання куті". У цей момент діти вибігають на вулицю, беруть палиці й промовляють: "Тікай, кутя, із покуття, а узвар – іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух", розповідає 24 Канал.
З нагоди Водохресного Святого вечора наша редакція підготувала красиві картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб не витрачати потім час. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете подарувати чудовий настрій у це світлий день.
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Привітання з Водохресним Святвечором 2025: картинки й листівки
Проведіть це гарне свято в сімейному колі та не забудьте привітати близьких з Водохресним Святвечором!