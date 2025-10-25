Не Джамала: яке справжнє ім'я і прізвище переможниці Євробачення-2016
- Справжнє ім'я і прізвище Джамали – Сусана Алімівна Джамаладінова.
- В Україні налічується лише 4 людини з таким родовим іменем.
Джамала – народна артистка України та переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016. Вона відома своїм унікальним вокалом та виконанням пісень у різноманітних жанрах.
Багатьох прихильників цікавить не лише її музика, а й особистість. Саме тому шанувальники хочуть дізнатися справжнє ім'я та прізвище артистки. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке справжнє ім'я і прізвище Джамали?
Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, що на території сучасного Киргизстану, у родині кримських татар. Псевдонім Джамала є скороченою та більш сценічною формою справжнього прізвища артистки – Джамаладінова.
У сучасному світі відомо лише про чотирьох носіїв цього родового імені в Україні. Переважна більшість власників такого прізвища живе в Криму та Запорізькій області. Що цікаво, це родове ім'я не згадується у козацьких реєстрах.
Яке справжнє прізвище Джамали / Скриншот з сайту "Рідні"
Які ще українські артисти використовують псевдоніми?
- Справжнє прізвище Ольги Фреймут – Коник. Псевдонім ведучої походить від дівочого родового імені її матері. Ольга зізнавалася, що прізвище Коник, не здавалося їй достатньо милозвучним і відповідним для телевізійного ефіру. Саме тому вона почала користуватися псевдонімом.
- Макс Барських також використовує псевдонім. Справжнє ім'я та прізвище співака – Микола Бортник. Наразі відомо про 3241 носія прізвища Бортник в Україні. Переважна більшість власників цього родового імені мешкає на Рівненщині та Київщині.
- Не всі українці знають, що сценічне прізвище, за яким Наталію Могилевську знають мільйони, насправді є псевдонімом. Її справжнє родове ім'я – Могила.