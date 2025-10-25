Не Джамала: яке справжнє ім'я і прізвище переможниці Євробачення-2016

Джамала – народна артистка України та переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016. Вона відома своїм унікальним вокалом та виконанням пісень у різноманітних жанрах.

Багатьох прихильників цікавить не лише її музика, а й особистість. Саме тому шанувальники хочуть дізнатися справжнє ім'я та прізвище артистки. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Дивіться також Яке справжнє ім'я і прізвище Jerry Heil: цікаве походження та значення

Яке справжнє ім'я і прізвище Джамали?

Справжнє ім'я і прізвище Джамали – Сусана Алімівна Джамаладінова.

Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, що на території сучасного Киргизстану, у родині кримських татар. Псевдонім Джамала є скороченою та більш сценічною формою справжнього прізвища артистки – Джамаладінова.

У сучасному світі відомо лише про чотирьох носіїв цього родового імені в Україні. Переважна більшість власників такого прізвища живе в Криму та Запорізькій області. Що цікаво, це родове ім'я не згадується у козацьких реєстрах.



Яке справжнє прізвище Джамали / Скриншот з сайту "Рідні"

Які ще українські артисти використовують псевдоніми?