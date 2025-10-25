Не Джамала: какое настоящее имя и фамилия победительницы Евровидения-2016

Джамала – народная артистка Украины и победительница песенного конкурса Евровидение-2016. Она известна своим уникальным вокалом и исполнением песен в различных жанрах.

Многих поклонников интересует не только ее музыка, но и личность. Именно поэтому поклонники хотят узнать настоящее имя и фамилию артистки. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какое настоящее имя и фамилия Джамалы?

Настоящее имя и фамилия Джамалы – Сусана Алимовна Джамаладинова.

Она родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, что на территории современного Кыргызстана, в семье крымских татар. Псевдоним Джамала является сокращенной и более сценической формой настоящей фамилии артистки – Джамаладинова.

В современном мире известно лишь о четырех носителях этого родового имени в Украине. Подавляющее большинство владельцев такой фамилии живет в Крыму и Запорожской области. Что интересно, это родовое имя не упоминается в казацких реестрах.



Какая настоящая фамилия Джамалы / Скриншот с сайта "Родные"

