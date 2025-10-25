Не Джамала: какое настоящее имя и фамилия победительницы Евровидения-2016
- Настоящее имя и фамилия Джамалы – Сусана Алимовна Джамаладинова.
- В Украине насчитывается всего 4 человека с таким родовым именем.
Джамала – народная артистка Украины и победительница песенного конкурса Евровидение-2016. Она известна своим уникальным вокалом и исполнением песен в различных жанрах.
Многих поклонников интересует не только ее музыка, но и личность. Именно поэтому поклонники хотят узнать настоящее имя и фамилию артистки. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Смотрите также Какое настоящее имя и фамилия Jerry Heil: интересное происхождение и значение
Какое настоящее имя и фамилия Джамалы?
Настоящее имя и фамилия Джамалы – Сусана Алимовна Джамаладинова.
Она родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, что на территории современного Кыргызстана, в семье крымских татар. Псевдоним Джамала является сокращенной и более сценической формой настоящей фамилии артистки – Джамаладинова.
В современном мире известно лишь о четырех носителях этого родового имени в Украине. Подавляющее большинство владельцев такой фамилии живет в Крыму и Запорожской области. Что интересно, это родовое имя не упоминается в казацких реестрах.
Какая настоящая фамилия Джамалы / Скриншот с сайта "Родные"
Какие еще украинские артисты используют псевдонимы?
- Настоящая фамилия Ольги Фреймут – Коник. Псевдоним ведущей происходит от девичьего родового имени ее матери. Ольга признавалась, что фамилия Коник, не казалась ей достаточно благозвучной и подходящей для телевизионного эфира. Именно поэтому она начала пользоваться псевдонимом.
- Макс Барских также использует псевдоним. Настоящее имя и фамилия певца – Николай Бортник. Сейчас известно о 3241 носителе фамилии Бортник в Украине. Подавляющее большинство владельцев этого родового имени живет в Ровенской и Киевской областях.
- Не все украинцы знают, что сценическая фамилия, по которой Наталью Могилевскую знают миллионы, на самом деле является псевдонимом. Ее настоящее родовое имя – Могила.