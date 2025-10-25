Укр Рус
lifestyle 24 Имена и фамилии Не Джамала: какое настоящее имя и фамилия победительницы Евровидения-2016
25 октября, 11:34
2

Не Джамала: какое настоящее имя и фамилия победительницы Евровидения-2016

Влада Пономарева
Основні тези
  • Настоящее имя и фамилия Джамалы – Сусана Алимовна Джамаладинова.
  • В Украине насчитывается всего 4 человека с таким родовым именем.

Джамала – народная артистка Украины и победительница песенного конкурса Евровидение-2016. Она известна своим уникальным вокалом и исполнением песен в различных жанрах.

Многих поклонников интересует не только ее музыка, но и личность. Именно поэтому поклонники хотят узнать настоящее имя и фамилию артистки. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Смотрите также Какое настоящее имя и фамилия Jerry Heil: интересное происхождение и значение

Какое настоящее имя и фамилия Джамалы?

Настоящее имя и фамилия Джамалы – Сусана Алимовна Джамаладинова.

Она родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, что на территории современного Кыргызстана, в семье крымских татар. Псевдоним Джамала является сокращенной и более сценической формой настоящей фамилии артистки – Джамаладинова.

В современном мире известно лишь о четырех носителях этого родового имени в Украине. Подавляющее большинство владельцев такой фамилии живет в Крыму и Запорожской области. Что интересно, это родовое имя не упоминается в казацких реестрах.


Какая настоящая фамилия Джамалы / Скриншот с сайта "Родные"

Какие еще украинские артисты используют псевдонимы?

  • Настоящая фамилия Ольги Фреймут – Коник. Псевдоним ведущей происходит от девичьего родового имени ее матери. Ольга признавалась, что фамилия Коник, не казалась ей достаточно благозвучной и подходящей для телевизионного эфира. Именно поэтому она начала пользоваться псевдонимом.
  • Макс Барских также использует псевдоним. Настоящее имя и фамилия певца – Николай Бортник. Сейчас известно о 3241 носителе фамилии Бортник в Украине. Подавляющее большинство владельцев этого родового имени живет в Ровенской и Киевской областях.
  • Не все украинцы знают, что сценическая фамилия, по которой Наталью Могилевскую знают миллионы, на самом деле является псевдонимом. Ее настоящее родовое имя – Могила.