Горіховий Спас щороку відзначають 16 серпня. Він вважається завершальним святом трьох літніх Спасів.

У народі цей день називають горіховим, бо 16 серпня заведено збирати горіхи та нести їх до церкви, щоб освятити. Та попри особливу атмосферу, Горіховий Спас має і певні обмеження. Про заборони й прикмети цього свята – пише LifeStyle24.

Не пропустіть Коли будемо святкувати День Незалежності України у 2025 році: точна дата свята

Що не можна робити на Горіховий Спас 2025?

Не слід ображати тварин.

Не варто влаштовувати гучні вечірки.

Не рекомендується лінуватися та байдикувати.

Не можна йти в ліс наодинці.

Не варто лаятися та сперечатися з рідними й близькими.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не можна важко працювати в полі та на городі.

Не слід займатися хатніми справами.

Не варто шити, в'язати та вишивати.

Не можна купати худобу.

Не слід купатися у водоймах.

Не рекомендується пити алкоголь та курити.

Не можна розважатися та веселитися.

Горіховий Спас 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на Горіховий Спас 2025

Якщо журавель вже відлетів на зиму, то на Покрову Пресвятої Богородиці буде холодно.

Якщо зібрати багато горіхів на Спас, то в наступному році буде гарний врожай.

Якщо на Горіховий Спас холодно, то такою ж буде й осінь.

Якщо надворі вітряно, то осінь буде затяжною.

До речі, наша редакція раніше писала про те, коли відбудеться Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році за новим церковним календарем.