15 августа, 18:30
Уже завтра наступит Ореховый Спас 2025: что категорически нельзя делать в это время

Влада Пономарева
Основні тези
  • Ореховый Спас отмечают 16 августа, и в этот день принято собирать орехи и освящать их в церкви.
  • На Ореховый Спас нельзя обижать животных, устраивать шумные вечеринки, лениться, ссориться, тяжело работать или заниматься домашними делами.

Ореховый Спас ежегодно отмечают 16 августа. Он считается завершающим праздником трех летних Спасов.

В народе этот день называют ореховым, потому что 16 августа принято собирать орехи и нести их в церковь, чтобы освятить. Но несмотря на особую атмосферу, Ореховый Спас имеет и определенные ограничения. О запретах и приметах этого праздника – пишет LifeStyle24.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 2025?

  • Не следует оскорблять животных.
  • Не стоит устраивать шумные вечеринки.
  • Не рекомендуется лениться и бездельничать.
  • Нельзя идти в лес в одиночку.
  • Не стоит ругаться и спорить с родными и близкими.
  • Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
  • Нельзя тяжело работать в поле и на огороде.
  • Не следует заниматься домашними делами.
  • Не стоит шить, вязать и вышивать.
  • Нельзя купать скот.
  • Не следует купаться в водоемах.
  • Не рекомендуется пить алкоголь и курить.
  • Нельзя развлекаться и веселиться.

Ореховый Спас 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на Ореховый Спас 2025

  • Если журавль уже улетел на зиму, то на Покров Пресвятой Богородицы будет холодно.
  • Если собрать много орехов на Спас, то в следующем году будет хороший урожай.
  • Если на Ореховый Спас холодно, то такой же будет и осень.
  • Если на улице ветрено, то осень будет затяжной.

Кстати, наша редакция ранее писала о том, когда состоится Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году по новому церковному календарю.