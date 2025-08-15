15 августа, 18:30
Уже завтра наступит Ореховый Спас 2025: что категорически нельзя делать в это время
- Ореховый Спас отмечают 16 августа, и в этот день принято собирать орехи и освящать их в церкви.
- На Ореховый Спас нельзя обижать животных, устраивать шумные вечеринки, лениться, ссориться, тяжело работать или заниматься домашними делами.
Ореховый Спас ежегодно отмечают 16 августа. Он считается завершающим праздником трех летних Спасов.
В народе этот день называют ореховым, потому что 16 августа принято собирать орехи и нести их в церковь, чтобы освятить. Но несмотря на особую атмосферу, Ореховый Спас имеет и определенные ограничения. О запретах и приметах этого праздника – пишет LifeStyle24.
Что нельзя делать на Ореховый Спас 2025?
- Не следует оскорблять животных.
- Не стоит устраивать шумные вечеринки.
- Не рекомендуется лениться и бездельничать.
- Нельзя идти в лес в одиночку.
- Не стоит ругаться и спорить с родными и близкими.
- Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
- Нельзя тяжело работать в поле и на огороде.
- Не следует заниматься домашними делами.
- Не стоит шить, вязать и вышивать.
- Нельзя купать скот.
- Не следует купаться в водоемах.
- Не рекомендуется пить алкоголь и курить.
- Нельзя развлекаться и веселиться.
Народные приметы на Ореховый Спас 2025
- Если журавль уже улетел на зиму, то на Покров Пресвятой Богородицы будет холодно.
- Если собрать много орехов на Спас, то в следующем году будет хороший урожай.
- Если на Ореховый Спас холодно, то такой же будет и осень.
- Если на улице ветрено, то осень будет затяжной.
