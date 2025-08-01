Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку: у кого сьогодні буде складна розмова
- Цей гороскоп на 1 серпня пропонує астрологічні прогнози для всіх знаків зодіаку, розкриваючи, які події та емоції можуть очікувати кожного в цей день.
- Особливу увагу привертають неочікувані подарунки та можливість складних розмов, які можуть суттєво вплинути на відносини та особистий розвиток.
Ось і розпочинається останній місяць літа, який для багатьох підготував неочікувані подарунки – як приємні, так і не дуже. Перший день серпня буде активним і цікавим для кожного зі знаків зодіаку.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 23 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Детальний прогноз від астрологів читайте далі на LifeStyle 24.
Актуально У 4 знаків зодіаку вже з 1 серпня почнеться біла смуга в житті: перевірте себе у списку
Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 серпня для Овнів
Для Овнів серпень розпочнеться з приємних подій. Вже сьогодні ви зрозумієте, що кохана людина, яку ви так довго шукали, зовсім поряд. Довіртеся своєму серцю та не бійтесь діяти.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 серпня для Тельців
Тельцям радять не порівнювати себе з кимось іншим, бо це не лише погано впливає на вашу самооцінку, а й може стати перешкодою до розвитку.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 серпня для Близнюків
Серпень розпочнеться для Близнюків з ревнощів. Важливо те, що рідні не даватимуть причин для незрозумілих емоцій, однак ви палатимете від почуття ревності.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 серпня для Раків
1 серпня для Раків стане вдалим днем для початку стосунків. Ви не лише познайомитесь з людиною, яка згодом займе значне місце у вашому житті, але й відчуєте закоханість.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 1 серпня для Левів
Оточення Левів сьогодні вдаватиметься до маніпуляцій. Вам доведеться відстоювати власні кордони, адже інші захочуть перекласти на вас свої потреби.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 12 вересня для Дів
Сьогодні на вас чекає складна й відверта розмова з партнером. Вона потрібна для того, щоб зрозуміти потреби одне одного. Після цього ваші романтичні стосунки вийдуть на новий рівень.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 серпня для Терезів
Терези сьогодні отримають відповідь на питання, яке їх давно цікавить. Головне, скористайтесь шансом й з'ясуйте все те, що вас турбує.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 серпня для Скорпіонів
Астрологи прогнозують, що в Скорпіонів сьогодні є всі шанси для здійснення мрії. Цей складний тиждень завершиться для вас приємним сюрпризом.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 серпня для Стрільців
Стрільцям вже давно необхідний відпочинок, тож сьогодні вам радять взяти додатковий вихідний, провести його в спокої й тиші. Приділіть час собі, без гаджетів та перегляду новин.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 серпня для Козорогів
Козороги цієї п'ятниці будуть агресивними. Ваш настрій впливатиме на оточення, тож намагайтеся контролювати свої емоції та добре думайте, що говорите.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 серпня для Водоліїв
Якщо сьогодні ви планували прийняти важливе рішення, то варто перенести це на інший день.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 серпня для Риб
Риби будуть надто емоційні, що може негативно вплинути на стосунки з оточенням. Утримайтесь від зайвих висловлювань, щоб потім не просити вибачення.