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Актуально У 4 знаків зодіаку вже з 1 серпня почнеться біла смуга в житті: перевірте себе у списку

Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 1 серпня для Овнів

Для Овнів серпень розпочнеться з приємних подій. Вже сьогодні ви зрозумієте, що кохана людина, яку ви так довго шукали, зовсім поряд. Довіртеся своєму серцю та не бійтесь діяти.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 1 серпня для Тельців

Тельцям радять не порівнювати себе з кимось іншим, бо це не лише погано впливає на вашу самооцінку, а й може стати перешкодою до розвитку.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 1 серпня для Близнюків

Серпень розпочнеться для Близнюків з ревнощів. Важливо те, що рідні не даватимуть причин для незрозумілих емоцій, однак ви палатимете від почуття ревності.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 1 серпня для Раків

1 серпня для Раків стане вдалим днем для початку стосунків. Ви не лише познайомитесь з людиною, яка згодом займе значне місце у вашому житті, але й відчуєте закоханість.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 1 серпня для Левів

Оточення Левів сьогодні вдаватиметься до маніпуляцій. Вам доведеться відстоювати власні кордони, адже інші захочуть перекласти на вас свої потреби.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 12 вересня для Дів

Сьогодні на вас чекає складна й відверта розмова з партнером. Вона потрібна для того, щоб зрозуміти потреби одне одного. Після цього ваші романтичні стосунки вийдуть на новий рівень.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 1 серпня для Терезів

Терези сьогодні отримають відповідь на питання, яке їх давно цікавить. Головне, скористайтесь шансом й з'ясуйте все те, що вас турбує.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 1 серпня для Скорпіонів

Астрологи прогнозують, що в Скорпіонів сьогодні є всі шанси для здійснення мрії. Цей складний тиждень завершиться для вас приємним сюрпризом.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 1 серпня для Стрільців

Стрільцям вже давно необхідний відпочинок, тож сьогодні вам радять взяти додатковий вихідний, провести його в спокої й тиші. Приділіть час собі, без гаджетів та перегляду новин.

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 1 серпня для Козорогів

Козороги цієї п'ятниці будуть агресивними. Ваш настрій впливатиме на оточення, тож намагайтеся контролювати свої емоції та добре думайте, що говорите.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 1 серпня для Водоліїв

Якщо сьогодні ви планували прийняти важливе рішення, то варто перенести це на інший день.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 1 серпня для Риб

Риби будуть надто емоційні, що може негативно вплинути на стосунки з оточенням. Утримайтесь від зайвих висловлювань, щоб потім не просити вибачення.