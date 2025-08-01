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Актуально У 4 знаків зодіаку вже з 1 серпня почнеться біла смуга в житті: перевірте себе у списку

Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 серпня для Овнів

Для Овнів серпень розпочнеться з приємних подій. Вже сьогодні ви зрозумієте, що кохана людина, яку ви так довго шукали, зовсім поряд. Довіртеся своєму серцю та не бійтесь діяти.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 серпня для Тельців

Тельцям радять не порівнювати себе з кимось іншим, бо це не лише погано впливає на вашу самооцінку, а й може стати перешкодою до розвитку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 серпня для Близнюків

Серпень розпочнеться для Близнюків з ревнощів. Важливо те, що рідні не даватимуть причин для незрозумілих емоцій, однак ви палатимете від почуття ревності.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 серпня для Раків

1 серпня для Раків стане вдалим днем для початку стосунків. Ви не лише познайомитесь з людиною, яка згодом займе значне місце у вашому житті, але й відчуєте закоханість.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 серпня для Левів

Оточення Левів сьогодні вдаватиметься до маніпуляцій. Вам доведеться відстоювати власні кордони, адже інші захочуть перекласти на вас свої потреби.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 вересня для Дів

Сьогодні на вас чекає складна й відверта розмова з партнером. Вона потрібна для того, щоб зрозуміти потреби одне одного. Після цього ваші романтичні стосунки вийдуть на новий рівень.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 серпня для Терезів

Терези сьогодні отримають відповідь на питання, яке їх давно цікавить. Головне, скористайтесь шансом й з'ясуйте все те, що вас турбує.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 серпня для Скорпіонів

Астрологи прогнозують, що в Скорпіонів сьогодні є всі шанси для здійснення мрії. Цей складний тиждень завершиться для вас приємним сюрпризом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 серпня для Стрільців

Стрільцям вже давно необхідний відпочинок, тож сьогодні вам радять взяти додатковий вихідний, провести його в спокої й тиші. Приділіть час собі, без гаджетів та перегляду новин.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 серпня для Козорогів

Козороги цієї п'ятниці будуть агресивними. Ваш настрій впливатиме на оточення, тож намагайтеся контролювати свої емоції та добре думайте, що говорите.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 серпня для Водоліїв

Якщо сьогодні ви планували прийняти важливе рішення, то варто перенести це на інший день.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 серпня для Риб

Риби будуть надто емоційні, що може негативно вплинути на стосунки з оточенням. Утримайтесь від зайвих висловлювань, щоб потім не просити вибачення.