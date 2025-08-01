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Актуально У 4 знаков зодиака уже с 1 августа начнется белая полоса в жизни: проверьте себя в списке

Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 августа для Овнов

Для Овнов август начнется с приятных событий. Уже сегодня вы поймете, что любимый человек, которого вы так долго искали, совсем рядом. Доверьтесь своему сердцу и не бойтесь действовать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 августа для Тельцов

Тельцам советуют не сравнивать себя с кем-то другим, потому что это не только плохо влияет на вашу самооценку, но и может стать препятствием к развитию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 августа для Близнецов

Август начнется для Близнецов с ревности. Важно то, что родные не будут давать причин для непонятных эмоций, однако вы будете пылать от чувства ревности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 августа для Раков

1 августа для Раков станет удачным днем для начала отношений. Вы не только познакомитесь с человеком, который впоследствии займет значительное место в вашей жизни, но и почувствуете влюбленность.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 1 августа для Львов

Окружение Львов сегодня будет прибегать к манипуляциям. Вам придется отстаивать собственные границы, ведь другие захотят переложить на вас свои потребности.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 12 сентября для Дев

Сегодня вас ждет сложный и откровенный разговор с партнером. Он нужен для того, чтобы понять потребности друг друга. После этого ваши романтические отношения выйдут на новый уровень.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 августа для Весов

Весы сегодня получат ответ на вопрос, который их давно интересует. Главное, воспользуйтесь шансом и выясните все то, что вас беспокоит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 августа для Скорпионов

Астрологи прогнозируют, что у Скорпионов сегодня есть все шансы для осуществления мечты. Эта сложная неделя завершится для вас приятным сюрпризом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 августа для Стрельцов

Стрельцам уже давно необходим отдых, поэтому сегодня вам советуют взять дополнительный выходной, провести его в покое и тишине. Уделите время себе, без гаджетов и просмотра новостей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 августа для Козерогов

Козероги в эту пятницу будут агрессивными. Ваше настроение будет влиять на окружающих, поэтому старайтесь контролировать свои эмоции и хорошо думайте, что говорите.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 августа для Водолеев

Если сегодня вы планировали принять важное решение, то стоит перенести это на другой день.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 августа для Рыб

Рыбы будут слишком эмоциональны, что может негативно повлиять на отношения с окружающими. Воздержитесь от лишних высказываний, чтобы потом не просить прощения.