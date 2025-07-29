Гороскоп на 29 липня: хто зустріне старих друзів, а кому варто остерігатися зради
- Гороскоп на 29 липня 2025 року надає прогнози для всіх знаків зодіаку. Зокрема акцентовано на важливих подіях, таких як зустріч зі старими друзями для Скорпіонів та Риб.
- Особливість гороскопа полягає в персоналізованих рекомендаціях для кожного знака, що включають кар'єрні поради для Овнів, застереження від зради для Левів і можливість духовного збагачення для Риб.
Гороскоп на сьогодні, 29 липня 2025 року, прогнозує Скорпіонам зустріч з давньою подругою. А от у Риб є всі шанси саме сьогодні зустрітись з другом, якого давно не бачили.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
А що пророкують зірки всім іншим знакам зодіаку – читайте далі в щоденному гороскопі на LifeStyle 24.
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Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 липня для Овнів
Овнам сьогодні варто зосередитися на власному розвитку. Астрологи кажуть, що цей вівторок для вас – ідеальний час для підвищення кар'єрними сходами.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 липня для Тельців
Тельцям сьогодні варто зосередитися на головних завданнях і не відкладати їх на потім. Виділіть у своєму списку справ найважливіше, а вже згодом доробіть дрібні завдання.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 липня для Близнюків
Якщо ви давно не були в лікаря, відтягували плановий візит, то сьогодні варто нарешті зробити це. Подбайте про своє здоров'я.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 липня для Раків
Ракам нарешті можна розслабитися. Найважчі робочі дні вже позаду, і хоча відпустка ще не скоро, попереду кілька днів релаксу.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 29 липня для Левів
Левам варто остерігатися зрад. Людина, якій ви довіряєте, може розчарувати вас і боляче вдарити.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 29 липня для Дів
Дівам треба серйозно задуматися над своїм життям. Ви самостійно вганяєте себе у депресію, а потім важко з неї виходите. Змініть фокус своїх думок.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 липня для Терезів
Продемонструйте свій характер і нарешті покажіть іншим, що ви себе любите і цінуєте. Не дозволяйте нікому вилазити вам на голову.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 липня для Скорпіонів
На Скорпіонів чекає час змін. Ви маєте можливість зустрітися зі старою подругою та познайомитися з новою компанією, яка приведе вас туди, де ви маєте бути.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 липня для Стрільців
Поставте перед собою чітку мету й рухайтеся до неї. Так кожен ваш день буде наповнений сенсом і ви розумітимете, для чого працюєте.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 липня для Козорогів
Астрологи радять Козерогам почати економити свої гроші. Не варто їх витрачати на будь-які дрібниці.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 липня для Водоліїв
Водолії сьогодні захочуть зробити все й одразу. Однак варто сконцентруватися на найголовнішому і зробити це якісно.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 липня для Риб
Сьогодні Рибам треба знайти час для перепочинку та духовного збагачення. Ви маєте шанс зустріти давнього друга та щиро поговорити. Ваша відвертіть відкриє вас з нового боку.