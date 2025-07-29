А що пророкують зірки всім іншим знакам зодіаку – читайте далі в щоденному гороскопі на LifeStyle 24.

Не пропустіть Серпень 2025 стане успішним у роботі для цих знаків зодіаку

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 липня для Овнів

Овнам сьогодні варто зосередитися на власному розвитку. Астрологи кажуть, що цей вівторок для вас – ідеальний час для підвищення кар'єрними сходами.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 липня для Тельців

Тельцям сьогодні варто зосередитися на головних завданнях і не відкладати їх на потім. Виділіть у своєму списку справ найважливіше, а вже згодом доробіть дрібні завдання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 липня для Близнюків

Якщо ви давно не були в лікаря, відтягували плановий візит, то сьогодні варто нарешті зробити це. Подбайте про своє здоров'я.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 липня для Раків

Ракам нарешті можна розслабитися. Найважчі робочі дні вже позаду, і хоча відпустка ще не скоро, попереду кілька днів релаксу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 липня для Левів

Левам варто остерігатися зрад. Людина, якій ви довіряєте, може розчарувати вас і боляче вдарити.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 29 липня для Дів

Дівам треба серйозно задуматися над своїм життям. Ви самостійно вганяєте себе у депресію, а потім важко з неї виходите. Змініть фокус своїх думок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 липня для Терезів

Продемонструйте свій характер і нарешті покажіть іншим, що ви себе любите і цінуєте. Не дозволяйте нікому вилазити вам на голову.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 липня для Скорпіонів

На Скорпіонів чекає час змін. Ви маєте можливість зустрітися зі старою подругою та познайомитися з новою компанією, яка приведе вас туди, де ви маєте бути.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 липня для Стрільців

Поставте перед собою чітку мету й рухайтеся до неї. Так кожен ваш день буде наповнений сенсом і ви розумітимете, для чого працюєте.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 липня для Козорогів

Астрологи радять Козерогам почати економити свої гроші. Не варто їх витрачати на будь-які дрібниці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 липня для Водоліїв

Водолії сьогодні захочуть зробити все й одразу. Однак варто сконцентруватися на найголовнішому і зробити це якісно.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 липня для Риб

Сьогодні Рибам треба знайти час для перепочинку та духовного збагачення. Ви маєте шанс зустріти давнього друга та щиро поговорити. Ваша відвертіть відкриє вас з нового боку.