А що пророкують зірки всім іншим знакам зодіаку – читайте далі в щоденному гороскопі на LifeStyle 24.

Не пропустіть Серпень 2025 стане успішним у роботі для цих знаків зодіаку

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 липня для Овнів

Овнам сьогодні варто зосередитися на власному розвитку. Астрологи кажуть, що цей вівторок для вас – ідеальний час для підвищення кар'єрними сходами.

Гороскоп на 28 липня для Тельців

Гороскоп на 29 липня для Тельців

Тельцям сьогодні варто зосередитися на головних завданнях і не відкладати їх на потім. Виділіть у своєму списку справ найважливіше, а вже згодом доробіть дрібні завдання.

Гороскоп на 28 липня для Близнюків

Гороскоп на 29 липня для Близнюків

Якщо ви давно не були в лікаря, відтягували плановий візит, то сьогодні варто нарешті зробити це. Подбайте про своє здоров'я.

Гороскоп на 28 липня для Раків

Гороскоп на 29 липня для Раків

Ракам нарешті можна розслабитися. Найважчі робочі дні вже позаду, і хоча відпустка ще не скоро, попереду кілька днів релаксу.

Гороскоп на 28 липня для Левів

Гороскоп на 29 липня для Левів

Левам варто остерігатися зрад. Людина, якій ви довіряєте, може розчарувати вас і боляче вдарити.

Гороскоп на 28 липня для Дів

Гороскоп на 29 липня для Дів

Дівам треба серйозно задуматися над своїм життям. Ви самостійно вганяєте себе у депресію, а потім важко з неї виходите. Змініть фокус своїх думок.

Гороскоп на 28 липня для Терезів

Гороскоп на 29 липня для Терезів

Продемонструйте свій характер і нарешті покажіть іншим, що ви себе любите і цінуєте. Не дозволяйте нікому вилазити вам на голову.

Гороскоп на 28 липня для Скорпіонів

Гороскоп на 29 липня для Скорпіонів

На Скорпіонів чекає час змін. Ви маєте можливість зустрітися зі старою подругою та познайомитися з новою компанією, яка приведе вас туди, де ви маєте бути.

Гороскоп на 28 липня для Стрільців

Гороскоп на 29 липня для Стрільців

Поставте перед собою чітку мету й рухайтеся до неї. Так кожен ваш день буде наповнений сенсом і ви розумітимете, для чого працюєте.

Гороскоп на 28 липня для Козорогів

Гороскоп на 29 липня для Козорогів

Астрологи радять Козерогам почати економити свої гроші. Не варто їх витрачати на будь-які дрібниці.

Гороскоп на 28 липня для Водоліїв

Гороскоп на 29 липня для Водоліїв

Водолії сьогодні захочуть зробити все й одразу. Однак варто сконцентруватися на найголовнішому і зробити це якісно.

Гороскоп на 28 липня для Риб

Гороскоп на 29 липня для Риб

Сьогодні Рибам треба знайти час для перепочинку та духовного збагачення. Ви маєте шанс зустріти давнього друга та щиро поговорити. Ваша відвертіть відкриє вас з нового боку.