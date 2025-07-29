А что предсказывают звезды всем остальным знакам зодиака – читайте далее в ежедневном гороскопе на LifeStyle 24.

Не пропустите Август 2025 станет успешным в работе для этих знаков зодиака

Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на 29 июля для Овнов

Овнам сегодня стоит сосредоточиться на собственном развитии. Астрологи говорят, что этот вторник для вас – идеальное время для повышения по карьерной лестнице.

Гороскоп на 28 июля для Тельцов

Гороскоп на 29 июля для Тельцов

Тельцам сегодня стоит сосредоточиться на главных задачах и не откладывать их на потом. Выделите в своем списке дел самое важное, а уже потом доделайте мелкие задачи.

Гороскоп на 28 июля для Близнецов

Гороскоп на 29 июля для Близнецов

Если вы давно не были у врача, оттягивали плановый визит, то сегодня стоит наконец-то сделать это. Позаботьтесь о своем здоровье.

Гороскоп на 28 июля для Раков

Гороскоп на 29 июля для Раков

Ракам наконец-то можно расслабиться. Самые тяжелые рабочие дни уже позади, и хотя отпуск еще не скоро, впереди несколько дней релакса.

Гороскоп на 28 июля для Львов

Гороскоп на 29 июля для Львов

Львам стоит остерегаться измен. Человек, которому вы доверяете, может разочаровать вас и больно ударить.

Гороскоп на 28 июля для Дев

Гороскоп на 29 июля для Дев

Девам надо серьезно задуматься над своей жизнью. Вы самостоятельно вгоняете себя в депрессию, а потом тяжело из нее выходите. Измените фокус своих мыслей.

Гороскоп на 28 июля для Весов

Гороскоп на 29 июля для Весов

Продемонстрируйте свой характер и наконец покажите другим, что вы себя любите и цените. Не позволяйте никому вылезать вам на голову.

Гороскоп на 28 июля для Скорпионов

Гороскоп на 29 июля для Скорпионов

Скорпионов ждет время перемен. Вы имеете возможность встретиться со старой подругой и познакомиться с новой компанией, которая приведет вас туда, где вы должны быть.

Гороскоп на 28 июля для Стрельцов

Гороскоп на 29 июля для Стрельцов

Поставьте перед собой четкую цель и двигайтесь к ней. Так каждый ваш день будет наполнен смыслом и вы будете понимать, для чего работаете.

Гороскоп на 28 июля для Козерогов

Гороскоп на 29 июля для Козерогов

Астрологи советуют Козерогам начать экономить свои деньги. Не стоит их тратить на любые мелочи.

Гороскоп на 28 июля для Водолеев

Гороскоп на 29 июля для Водолеев

Водолеи сегодня захотят сделать все и сразу. Однако стоит сконцентрироваться на самом главном и сделать это качественно.

Гороскоп на 28 июля для Рыб

Гороскоп на 29 июля для Рыб

Сегодня Рыбам надо найти время для отдыха и духовного обогащения. Вы имеете шанс встретить давнего друга и искренне поговорить. Ваша откровенность откроет вас с новой стороны.