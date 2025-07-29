А что предсказывают звезды всем остальным знакам зодиака – читайте далее в ежедневном гороскопе на LifeStyle 24.
Не пропустите Август 2025 станет успешным в работе для этих знаков зодиака
Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 июля для Овнов
Овнам сегодня стоит сосредоточиться на собственном развитии. Астрологи говорят, что этот вторник для вас – идеальное время для повышения по карьерной лестнице.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 июля для Тельцов
Тельцам сегодня стоит сосредоточиться на главных задачах и не откладывать их на потом. Выделите в своем списке дел самое важное, а уже потом доделайте мелкие задачи.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 июля для Близнецов
Если вы давно не были у врача, оттягивали плановый визит, то сегодня стоит наконец-то сделать это. Позаботьтесь о своем здоровье.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 июля для Раков
Ракам наконец-то можно расслабиться. Самые тяжелые рабочие дни уже позади, и хотя отпуск еще не скоро, впереди несколько дней релакса.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 29 июля для Львов
Львам стоит остерегаться измен. Человек, которому вы доверяете, может разочаровать вас и больно ударить.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 29 июля для Дев
Девам надо серьезно задуматься над своей жизнью. Вы самостоятельно вгоняете себя в депрессию, а потом тяжело из нее выходите. Измените фокус своих мыслей.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 июля для Весов
Продемонстрируйте свой характер и наконец покажите другим, что вы себя любите и цените. Не позволяйте никому вылезать вам на голову.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 июля для Скорпионов
Скорпионов ждет время перемен. Вы имеете возможность встретиться со старой подругой и познакомиться с новой компанией, которая приведет вас туда, где вы должны быть.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 июля для Стрельцов
Поставьте перед собой четкую цель и двигайтесь к ней. Так каждый ваш день будет наполнен смыслом и вы будете понимать, для чего работаете.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 июля для Козерогов
Астрологи советуют Козерогам начать экономить свои деньги. Не стоит их тратить на любые мелочи.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 июля для Водолеев
Водолеи сегодня захотят сделать все и сразу. Однако стоит сконцентрироваться на самом главном и сделать это качественно.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 июля для Рыб
Сегодня Рыбам надо найти время для отдыха и духовного обогащения. Вы имеете шанс встретить давнего друга и искренне поговорить. Ваша откровенность откроет вас с новой стороны.