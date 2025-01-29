3 знаки зодіаку, яким Китайський Новий рік принесе щастя

Астрологи розкрили карти, кому слід розраховувати на щастя уже найближчим часом. Будьте певні, ці знаки зодіаку невипадково опинились у списку.

За східним календарем, у 2025-му китайці святкуватимуть Новий рік 29 січня. У країні тоді настане 4722 рік. Він завершиться 16 лютого 2026 року. Мавпа, Коза та Дракон, 2025 рік може стати для вас найщасливішим, пише LifeStyle24.

До теми Хто зі знаків зодіаку має шанс зустріти кохання в Китайський Новий рік

Мавпа

Зірки сприятимуть Мавпам у зустрічах із людьми, які виражатимуть щиру підтримку та розумітимуть їх на глибокому рівні. Це підвищить рівень щастя, а також буде можливість знайти справжнього друга, який протягне руку допомоги у скрутний момент.

Гороскоп для Мавп / Фото Freepik

Коза

Рік Дерев'яної Змії принесе представникам цього знака зодіаку стабільність, впевненість і фінансовий ріст. Китайський Новий рік стане ідеальним часом для реалізації цих бажань, тому не стійте на місці, а дійте уже зараз.

Гороскоп для Кіз / Фото Freepik

Дракон

Дракони у 2025 році стануть справжніми улюбленцями долі. Період Китайського Нового року відкриє не тільки яскраві можливості, а й допоможе вийти на новий рівень у стосунках і кар'єрі. У рік Дерев'яної Змії природний магнетизм притягуватиме тільки правильних і щирих людей. Головне – не боятись проявляти себе.

Гороскоп для Драконів / Фото Freepik