За китайським календарем, кожен рік має свою тотемну тварину. Символом 2024-го був Зелений Дерев'яний Дракон. Водночас 2025 рік пройде під егідою Зеленої Дерев'яної Змії. Цей знак зодіаку символізує гнучкість, інтуїцію та здатність до адаптації. Тому, Щур, Кінь і Собака опинились у списку тих, хто потенційно може налагодити особисте життя вже найближчим часом, пише LifeStyle24.

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Щур

2025 рік додасть Щурам харизматичності, привабливості та впевненості у кроках назустріч коханню. Рік Дерев'яної Змії сприятиме новим знайомствам, особливу увагу слід звертати на професійне середовище. Будьте певні, що зірки на вашому боці й допоможуть знайти другу половинку.

Гороскоп для Щурів / Фото Freepik

Кінь

Цей знак зодіаку отримає настільки високий рівень підтримки від зірок, що кохання не матиме жодного шансу сховатись. У новому році варто підвищити рівень впевненості, слід розвинути кращі комунікативні навички, а також створювати можливості для романтичних побачень.

Гороскоп для Коней / Фото Freepik

Собака

У рік Дерев'яної Змії Собаки можуть розраховувати на несподівані та приємні зустрічі. Самотні представники цього знака зодіаку можуть знайти партнера у незвичних обставинах, а ті, хто вже має другу половинку, виведуть стосунки на новий рівень відповідальності.

Гороскоп для Собак / Фото Freepik