Липень – не для роботи: кому зірки наполегливо рекомендують піти у відпустку

Не варто зволікати з відпочинком, адже літо пролітає зі швидкістю світла. Тіло, розум й емоції потребують перезавантаження.

Терези, Стрілець і Козоріг, саме зараз найкращий момент, щоб відновити баланс, знайти сили та перезарядитись перед новим життєвим етапом, пише LifeStyle24.

До слова Обережно: цим знакам зодіаку варто бути насторожі найближчими днями

Терези

Терези виснажені внутрішньою гонитвою за порядком, контролем і продуктивністю. Цей знак зодіаку давно працює "на межі", навіть якщо не зізнається собі в цьому. Через це варто терміново писати заяву на відпустку і вирушати у місце з тихою локацією без зайвого шуму та людей. Природа, книжка і повний діджитал-детокс.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

У Стрільців шалена енергія, але в липні вона розсіюється без результату. Астрологи кажуть, що цьому знаку зодіаку бракує нового досвіду, пригод і свободи. Мандрівка, навіть коротка, стане порятунком. Найкращим варіантом буде спонтанна поїздка або новий маршрут без попереднього плану.

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Останнім часом Козороги надто залучені у чужі проблеми. Вони тягнуть на собі чужі драми, а це виснажує. Їм потрібен простір для мрій та усамітнення. Творчість, вода, спокій – це все, що допоможе знову відчути себе "вдома".

Гороскоп для Козорогів

Деяким знакам не дуже пощастить, адже до кінця літнього періоду на них чекає чимало випробувань.