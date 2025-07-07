Рак і Водолій, якщо вдасться не піддатись паніці й зберегти внутрішню стійкість, вже восени ці труднощі обернуться особистим зростанням і новими можливостями, пише LifeStyle24.

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Рак

У Раків до кінця літа можуть виникнути серйозні внутрішні конфлікти. Підвищена емоційність, яка характерна для цього знака, зіткнеться із зовнішнім тиском – від роботи, родини або навіть стосунків із партнером. Астрологи рекомендують не намагатись усім догодити. Варто зосередитись на власному комфорті. Восени буде легше, але зараз треба втримати рівновагу.

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Водолій

У Водоліїв може настати період гострих розчарувань, особливо в особистих стосунках або дружбі. Випливуть старі образи, які змусили мовчати раніше. Емоційна напруга буде на межі. Астрологи кажуть, що цей час – не для рішень на "гарячу голову". Треба дати собі час все обміркувати, адже бачення ситуації зміниться ближче до осені, і тоді вже буде можливість діяти мудро.

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