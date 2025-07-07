Близнюки, Лев і Діва, цього тижня слід бути максимально уважними до своїх реакцій, витрат і енергії. Не всі труднощі можна уникнути, але до них точно варто підготуватись, пише LifeStyle24.

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Близнюки

У Близнюків виникнуть непорозуміння з близькими на тему грошей або побуту. Цього тижня рекомендовано не давати нікому нічого у борг і не ухвалювати імпульсивних рішень щодо покупок. Стримуйте бажання "змінити все тут і зараз" – це лише тимчасове відчуття.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Конфлікти на роботі або в особистому житті виникнуть через загострене его та прагнення контролю. Астрологи кажуть, що така імпульсивність може налаштувати людей проти вас. Краще відпустити ситуацію й дати проявити ініціативу іншим. Цей тиждень вимагатиме дипломатії, а не сили.

Гороскоп для Левів

Діва

Емоційне вигорання і втома від надмірного навантаження вдома або на роботі дадуть цього тижня про себе знати. Краще дайте собі право на відпочинок, навіть якщо здається, що "ще не час".

Гороскоп для Дів

На жаль, будуть і ті, хто цього місяця надто багато плакатимуть. На це будуть свої причини.