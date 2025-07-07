Весы, Стрелец и Козерог, именно сейчас лучший момент, чтобы восстановить баланс, найти силы и перезарядиться перед новым жизненным этапом, пишет LifeStyle24.

К слову Осторожно: этим знакам зодиака стоит быть настороже в ближайшие дни

Весы

Весы истощены внутренней погоней за порядком, контролем и производительностью. Этот знак зодиака давно работает "на грани", даже если не признается себе в этом. Поэтому стоит срочно писать заявление на отпуск и отправляться в место с тихой локацией без лишнего шума и людей. Природа, книга и полный диджитал-детокс.

Гороскоп для Весов

Стрелец

У Стрельцов бешеная энергия, но в июле она рассеивается без результата. Астрологи говорят, что этому знаку зодиака не хватает нового опыта, приключений и свободы. Путешествие, даже короткое, станет спасением. Лучшим вариантом будет спонтанная поездка или новый маршрут без предварительного плана.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

В последнее время Козероги слишком вовлечены в чужие проблемы. Они тянут на себе чужие драмы, а это истощает. Им нужно пространство для мечтаний и уединения. Творчество, вода, покой – это все, что поможет снова почувствовать себя "дома".

Гороскоп для Козерогов

Некоторым знакам не очень повезет, ведь до конца летнего периода их ждет немало испытаний.