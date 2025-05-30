Хто зі знаків зодіаку вже у червні дізнається болючу правду

Не вся правда – солодка. Іноді вона приходить тоді, коли найменше готовий до цього. Але навіть найменше усвідомлення – це перший крок до внутрішньої свободи.

Овен, Стрілець і Водолій, червень дасть можливість дізнатись про щось, що зламає сприйняття – але й дасть силу почати з чистого аркуша, пише LifeStyle24.

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Овен

Останнім часом Овни спеціально закривали очі на тривожні дзвіночки. Та вже незабаром з'явиться факт, який розвіє ілюзії про близьку людину або минулі стосунки. Це буде боляче, однак це шанс відпустити минуле, яке трималось на сподіваннях, а не на реальності.

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Стрілець

У житті Стрільців з'являться певні відкриття, які змусять переглянути своє коло довіри. Астрологи кажуть, що варто очікувати на появу "нової правди", яка досі була прихована: брехня, зрада чи хитра гра.

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Водолій

Вже у червні Водолії можуть пережити момент глибокого прозріння. Вони дізнаються правду не від когось, а через внутрішнє усвідомлення, яке може бути неприємним, але стане визвольним. Це своєрідний шанс для переродження, якщо наважитесь визнати, що настав час для змін.

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Та попри різні обставини, треба навчитись вибачати іншим. В іншому випадку, минуле не дасть змоги насолодитись теперішнім.