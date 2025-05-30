Овен, Стрелец и Водолей, июнь даст возможность узнать о чем-то, что сломает восприятие – но и даст силу начать с чистого листа, пишет LifeStyle24.

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Овен

В последнее время Овны специально закрывали глаза на тревожные звоночки. Но уже вскоре появится факт, который развеет иллюзии о близком человеке или прошлых отношениях. Это будет больно, однако это шанс отпустить прошлое, которое держалось на надеждах, а не на реальности.

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Стрелец

В жизни Стрельцов появятся определенные открытия, которые заставят пересмотреть свой круг доверия. Астрологи говорят, что стоит ожидать появления "новой правды", которая до сих пор была скрыта: ложь, предательство или хитрая игра.

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Водолей

Уже в июне Водолеи могут пережить момент глубокого прозрения. Они узнают правду не от кого-то, а через внутреннее осознание, которое может быть неприятным, но станет освободительным. Это своеобразный шанс для перерождения, если осмелитесь признать, что пришло время для перемен.

Гороскоп для Водолеев

Но несмотря на различные обстоятельства, надо научиться прощать других. В противном случае, прошлое не позволит насладиться настоящим.