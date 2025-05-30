Звезды подсказывают, что лучший отдых – тот, что резонирует с внутренними желаниями. Иногда это море, иногда – просто день молчания, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание 3 знака зодиака, которым стоит простить все обиды и идти дальше

Гороскоп на отпуск для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на отпуск для Овнов

Активный туризм и драйв – это то, что нужно Овнам этим летом. Рафтинг, скалолазание, фестивали или уикенды в Европе – главное, чтобы было о чем рассказать и что вспомнить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на отпуск для Тельцов

Этот знак зодиака нуждается в трех вещах: спокойствие, комфорт и вкусная еда. Астрологи говорят, что хорошими вариантами могут быть вилла у моря, ретрит в горах, СПА-отель или бабушкина дача с собственным садом. Главное – без спешки и с ароматным кофе с утра.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на отпуск для Близнецов

Близнецам нужна динамика и новинки даже в отпуске. Можно организовать поездку на три дня в Карпаты или на неделю в новую страну.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на отпуск для Раков

Озеро, пикник, отдых на даче с семьей или путешествие к месту, где было хорошо в детстве. Раки заряжаются теплом не от солнца, а от сердец других людей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на отпуск для Львов

Львы предпочитают отдых в тех местах, где могут сверкать: курорты, вечеринки или модные отели. Им нужны внимание и признание.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на отпуск для Дев

Девам надо отключиться от шума внешнего мира. Поэтому экоотель в Карпатах, прогулки по лесу, велопоездки, ретрит или неделя с книгой у реки станут идеальными вариантами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на отпуск для Весов

Весы восстанавливаются там, где есть эстетика и гармония. Путешествие в Италию, артфестиваль или времяпрепровождение в кафе с видом на море – вот идеальные варианты отдыха для этого знака зодиака.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на отпуск для Скорпионов

Скорпионы нуждаются в отдыхе со смыслом. Дикое побережье, кемпинг или путешествие на место силы – это то, что им нужно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на отпуск для Стрельцов

Во время отдыха Стрельцы обожают расширять свое мировоззрение. Астрологи рекомендуют попробовать путешествие автостопом, возможно, это станет новым хобби.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на отпуск для Козерогов

Козероги нуждаются в тотальной перезагрузке. Поход в горы, отдых на хуторе без интернета или невероятные горные пейзажи – это одни из лучших вариантов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на отпуск для Водолеев

Водолеям нужна среда без ограничений. Это может обеспечить музыкальный фестиваль, волонтерская поездка или кемпинг с друзьями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на отпуск для Рыб

Рыбы любят отдыхать душевно и красиво, лучше – у воды. А еще – ночью смотреть на звезды и загадывать желания.

Первый летний месяц надо начать правильно, поэтому астрологи дали подсказки, как поступить каждому из знаков зодиака.