Звезды подсказывают, что лучший отдых – тот, что резонирует с внутренними желаниями. Иногда это море, иногда – просто день молчания, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание 3 знака зодиака, которым стоит простить все обиды и идти дальше

Гороскоп на отпуск для всех знаков зодиака

Гороскоп на отпуск для Овнов

Активный туризм и драйв – это то, что нужно Овнам этим летом. Рафтинг, скалолазание, фестивали или уикенды в Европе – главное, чтобы было о чем рассказать и что вспомнить.

Гороскоп на отпуск для Тельцов

Гороскоп на отпуск для Тельцов

Этот знак зодиака нуждается в трех вещах: спокойствие, комфорт и вкусная еда. Астрологи говорят, что хорошими вариантами могут быть вилла у моря, ретрит в горах, СПА-отель или бабушкина дача с собственным садом. Главное – без спешки и с ароматным кофе с утра.

Гороскоп на отпуск для Близнецов

Гороскоп на отпуск для Близнецов

Близнецам нужна динамика и новинки даже в отпуске. Можно организовать поездку на три дня в Карпаты или на неделю в новую страну.

Гороскоп на отпуск для Раков

Гороскоп на отпуск для Раков

Озеро, пикник, отдых на даче с семьей или путешествие к месту, где было хорошо в детстве. Раки заряжаются теплом не от солнца, а от сердец других людей.

Гороскоп на отпуск для Львов

Гороскоп на отпуск для Львов

Львы предпочитают отдых в тех местах, где могут сверкать: курорты, вечеринки или модные отели. Им нужны внимание и признание.

Гороскоп на отпуск для Дев

Гороскоп на отпуск для Дев

Девам надо отключиться от шума внешнего мира. Поэтому экоотель в Карпатах, прогулки по лесу, велопоездки, ретрит или неделя с книгой у реки станут идеальными вариантами.

Гороскоп на отпуск для Весов

Гороскоп на отпуск для Весов

Весы восстанавливаются там, где есть эстетика и гармония. Путешествие в Италию, артфестиваль или времяпрепровождение в кафе с видом на море – вот идеальные варианты отдыха для этого знака зодиака.

Гороскоп на отпуск для Скорпионов

Гороскоп на отпуск для Скорпионов

Скорпионы нуждаются в отдыхе со смыслом. Дикое побережье, кемпинг или путешествие на место силы – это то, что им нужно.

Гороскоп на отпуск для Стрельцов

Гороскоп на отпуск для Стрельцов

Во время отдыха Стрельцы обожают расширять свое мировоззрение. Астрологи рекомендуют попробовать путешествие автостопом, возможно, это станет новым хобби.

Гороскоп на отпуск для Козерогов

Гороскоп на отпуск для Козерогов

Козероги нуждаются в тотальной перезагрузке. Поход в горы, отдых на хуторе без интернета или невероятные горные пейзажи – это одни из лучших вариантов.

Гороскоп на отпуск для Водолеев

Гороскоп на отпуск для Водолеев

Водолеям нужна среда без ограничений. Это может обеспечить музыкальный фестиваль, волонтерская поездка или кемпинг с друзьями.

Гороскоп на отпуск для Рыб

Гороскоп на отпуск для Рыб

Рыбы любят отдыхать душевно и красиво, лучше – у воды. А еще – ночью смотреть на звезды и загадывать желания.

Первый летний месяц надо начать правильно, поэтому астрологи дали подсказки, как поступить каждому из знаков зодиака.