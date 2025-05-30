Зірки підказують, що найкращий відпочинок – той, що резонує з внутрішніми бажаннями. Іноді це море, іноді – просто день мовчання, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу 3 знаки зодіаку, яким варто пробачити всі образи та йти далі

Гороскоп на відпустку для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на відпустку для Овнів

Активний туризм і драйв – це те, що потрібно Овнам цього літа. Рафтинг, скелелазіння, фестивалі чи вікенди в Європі – головне, щоб було про що розповісти і що пригадати.

Гороскоп на відпустку для Тельців

Гороскоп на відпустку для Тельців

Цей знак зодіаку потребує трьох речей: спокій, комфорт і смачна їжа. Астрологи кажуть, що гарними варіантами можуть бути вілла біля моря, ретрит у горах, СПА-готель або ж бабусина дача з власним садом. Головне – без поспіху й з ароматною кавою зранку.

Гороскоп на відпустку для Близнюків

Гороскоп на відпустку для Близнюків

Близнюкам потрібна динаміка та новинки навіть у відпустці. Можна організувати поїздку на три дні в Карпати або на тиждень у нову країну.

Гороскоп на відпустку для Раків

Гороскоп на відпустку для Раків

Озеро, пікнік, відпочинок на дачі з родиною або мандрівка до місця, де було добре в дитинстві. Раки заряджаються теплом не від сонця, а від сердець інших людей.

Гороскоп на відпустку для Левів

Гороскоп на відпустку для Левів

Леви надають перевагу відпочинку у тих місцях, де можуть виблискувати: курорти, вечірки чи модні готелі. Їм потрібні увага та визнання.

Гороскоп на відпустку для Дів

Гороскоп на відпустку для Дів

Дівам треба відключитись від шуму зовнішнього світу. Тому екоготель у Карпатах, прогулянки лісом, велопоїздки, ретрит або тиждень з книжкою біля річки стануть ідеальними варіантами.

Гороскоп на відпустку для Терезів

Гороскоп на відпустку для Терезів

Терези відновлюються там, де є естетика та гармонія. Подорож в Італію, артфестиваль або проведення часу у кав'ярні з видом на море – ось ідеальні варіанти відпочинку для цього знака зодіаку.

Гороскоп на відпустку для Скорпіонів

Гороскоп на відпустку для Скорпіонів

Скорпіони потребують відпочинку зі змістом. Дике узбережжя, кемпінг або мандрівка у місце сили – це те, що їм потрібно.

Гороскоп на відпустку для Стрільців

Гороскоп на відпустку для Стрільців

Під час відпочинку Стрільці обожнюють розширювати свій світогляд. Астрологи рекомендують спробувати подорож автостопом, можливо, це стане новим хобі.

Гороскоп на відпустку для Козорогів

Гороскоп на відпустку для Козорогів

Козороги потребують тотального перезавантаження. Похід у гори, відпочинок на хуторі без інтернету або неймовірні гірські краєвиди – це одні з найкращих варіантів.

Гороскоп на відпустку для Водоліїв

Гороскоп на відпустку для Водоліїв

Водоліям потрібне середовище без обмежень. Це може забезпечити музичний фестиваль, волонтерська поїздка або кемпінг з друзями.

Гороскоп на відпустку для Риб

Гороскоп на відпустку для Риб

Риби люблять відпочивати душевно і красиво, краще – біля води. А ще – вночі дивитись на зорі й загадувати бажання.

Перший літній місяць треба розпочати правильно, тому астрологи дали підказки, як вчинити кожному зі знаків зодіаку.