Новолуние в Близнецах – это время свежего воздуха для ума, сердца и действий. Оно дает шанс каждому знаку начать июнь с чистого листа, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на июнь для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на июнь для Овнов
Овнам надо начать июнь с разговора с человеком, которого давно игнорировали. Это поможет не только изменить вашу связь, но и мнение о себе.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на июнь для Тельцов
Пришло время думать о дополнительном доходе и изменении расходов. Новолуние откроет шанс на разумные инвестиции.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на июнь для Близнецов
Близнецы должны начать июнь с четкой постановки новых целей, ритуалов или имиджевых изменений. Новый гардероб, яркое фото – все, что обновляет ощущение себя, будет работать на полную.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на июнь для Раков
Пришло время сделать паузу для себя. Астрологи рекомендуют вписать на лист все мысли, которые крутятся в голове, а среди них будет ключ к внутреннему спокойствию.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на июнь для Львов
В июне будет шанс найти "своих людей". Начните с маленькой инициативы – встреча, сообщение или звонок. Уже скоро это может перерасти в мощную поддержку или совместное дело.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на июнь для Дев
Надо взглянуть на свою профессию под новым углом. Новолуние поможет найти свежую стратегию – даже если уже давно работаете в одной отрасли.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на июнь для Весов
Начните июнь с книги, поездки или изучения курса. Новолуние в Близнецах откроет канал знаний. Это отличный момент для обучения или диалога с теми, кто мыслит иначе.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на июнь для Скорпионов
Это новолуние затронет тему отношений. Июнь начнется с честности: с кем на самом деле близок, а с кем приходится играть определенную роль. Астрологи говорят, что изменения будут там, где удастся быть собой.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на июнь для Стрельцов
Готовность к диалогу откроет двери. Попробуйте поискать партнеров по делу или для жизни. Совместный проект или новое знакомство начнется за считанные дни.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на июнь для Козерогов
В июне первым делом придется наводить порядок в ежедневной рутине. Новолуние идеально подходит для старта новой системы – питания, тренировок, планирования дел. Это сделает Козерогов сильнее.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на июнь для Водолеев
Если хотели что-то создать, то начало июня станет удачным моментом. Не стоит рассчитывать, что сразу все будет идеально, однако первый шаг – это всегда достойное начало.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на июнь для Рыб
Начните июнь с того, чтобы создать уют вокруг и в своем внутреннем мире. Перестановка, тишина, время с близкими – это лучший фундамент для всего остального.
Кроме того, июнь еще и будет месяцем перемен. Астрологи рассказали, кто может рассчитывать на такое развитие событий.