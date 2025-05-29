Близнецы, Лев, Стрелец и Рыбы, есть все шансы на то, чтобы встретить тех, кто надолго останется в вашей жизни, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Для Близнецов новые лица – как свежий воздух. Летом им особенно повезет на знакомства в дороге, во время путешествий или даже очередях в магазинах. Но самое важное – одна из новых встреч может перерасти в глубокую дружбу.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Этим летом Львов будут замечать в любой толпе, а первые шаги к знакомству будут делать именно к ним. В августе может появиться человек, который изменит темп жизни или подтолкнет к новым амбициозным планам.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Из-за того, что летом Стрельцы не будут сидеть на одном месте, их ожидает большое количество знакомств. Участие в фестивалях, марафонах или просто случайно подслушанная шутка в кафе – и уже новый контакт в телефоне. Астрологи говорят, что кто-то из новых знакомых поможет этому знаку зодиака открыть себя по-новому.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Рыбам лето принесет эмоционально глубокое знакомство – возможно, не романтическое, но точно такое, что вдохновляет. Это может быть человек, который будет понимать с полуслова или научит чему-то важному. По мнению астрологов, такие знакомства произойдут в творческих средах.

Гороскоп для Рыб

Некоторые знаки зодиака могут легко сделать счастливыми других. Это их особый талант.