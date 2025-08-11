Гороскоп на 11 серпня: чим закінчиться Ретроградний Меркурій для всіх знаків зодіаку
- Гороскоп про завершення Ретроградного Меркурія 11 серпня і його вплив на різні знаки зодіаку, даючи прогнози на цей день.
- Особливістю є акцент на несподівані події та зміни, які можуть статися, наприклад, незаплановані подорожі або повернення боргів, що додає інтриги та заохочує до читання.
У понеділок, 11 серпня, закінчується Ретроградний Меркурій. Для кожного зі знаків зодіаку цей день принесе і позитивні, і негативні емоції.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 23 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Хтось сьогодні відправиться у незаплановане відрядження, а хтось захоче повернути старі борги. Повний гороскоп для всіх знаків зодіаку читайте далі на LifeStyle24.
Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 11 серпня для Овнів
Сьогодні в Овнів буде багато розмов, однак варто добре обдувати все, що кажете. Є ризик того, що не порозумієтесь зі співрозмовниками, через що матимете проблеми.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 11 серпня для Тельців
У Тельців попереду стресовий день. Джерелом негативних емоцій можуть стати домашні справи. Щоб відволіктися від негативу, ввечері приділіть час собі.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 11 серпня для Близнюків
Ретроградний Меркурій завершиться дуже позитивно для Близнюків. Цей період допоможе вам налагодити стосунки з близькими. Однак необхідно бути обережними у питаннях, що стосуються фінансів, адже можливі масштабні витрати.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 11 серпня для Раків
У Раків сьогодні буде сприятливий день для завершення всіх робочих завдань. Однак не поспішайте, щоб не допуститись фатальних помилок. Робіть усе чітко й виважено.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 11 серпня для Левів
Левам сьогодні повернуть всі борги, а на роботі покажете відмінний результат, який здивує не лише керівництво, а й вас самих.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 11 серпня для Дів
Дівам сьогодні варто зосередитися на своїх цілях і побути наодинці з думками. Будьте пильні зі своїм оточенням, оскільки вас захочуть ввести в оману.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 11 серпня для Терезів
У Терезів сьогодні сприятливий день для відмови від шкідливих звичок. Якщо наважитесь на це у Ретроградний Меркурій, то легко і швидко зможете позбутися пристрастей, які шкодять вашому здоров'ю.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 11 серпня для Скорпіонів
Скорпіонам сьогодні може здаватися, що все даремно і в тому, що роблять, немає сенсу, мале це не так. Намагайтеся зберігати позитив, адже зовсім скоро ситуація покращиться.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 11 серпня для Стрільців
Завершення Ретроградного Меркурія дуже позитивно вплине на особисте життя Стрільців. На вас очікують позитивні новини.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 11 серпня для Козорогів
А ось у Козорогів навпаки можуть бути конфлікти з родичами. Уважно ставтеся до почуттів близьких людей, щоб не ранити їх.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 11 серпня для Водоліїв
Водолії сьогодні відправляться у незаплановане відрядження. Однак не варто засмучуватися, адже в цій поїздці ви не лише попрацюйте, а й будете мати час для відпочинку.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 11 серпня для Риб
Риби сьогодні захочуть повернути старі борги. Якщо є можливість – робіть це, не задумуючись. Це допоможе вам нарешті розслабитися.