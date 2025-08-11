У понеділок, 11 серпня, закінчується Ретроградний Меркурій. Для кожного зі знаків зодіаку цей день принесе і позитивні, і негативні емоції.

Хтось сьогодні відправиться у незаплановане відрядження, а хтось захоче повернути старі борги. Повний гороскоп для всіх знаків зодіаку читайте далі на LifeStyle24.

Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 серпня для Овнів

Сьогодні в Овнів буде багато розмов, однак варто добре обдувати все, що кажете. Є ризик того, що не порозумієтесь зі співрозмовниками, через що матимете проблеми.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 серпня для Тельців

У Тельців попереду стресовий день. Джерелом негативних емоцій можуть стати домашні справи. Щоб відволіктися від негативу, ввечері приділіть час собі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 серпня для Близнюків

Ретроградний Меркурій завершиться дуже позитивно для Близнюків. Цей період допоможе вам налагодити стосунки з близькими. Однак необхідно бути обережними у питаннях, що стосуються фінансів, адже можливі масштабні витрати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 серпня для Раків

У Раків сьогодні буде сприятливий день для завершення всіх робочих завдань. Однак не поспішайте, щоб не допуститись фатальних помилок. Робіть усе чітко й виважено.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 11 серпня для Левів

Левам сьогодні повернуть всі борги, а на роботі покажете відмінний результат, який здивує не лише керівництво, а й вас самих.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 11 серпня для Дів

Дівам сьогодні варто зосередитися на своїх цілях і побути наодинці з думками. Будьте пильні зі своїм оточенням, оскільки вас захочуть ввести в оману.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 серпня для Терезів

У Терезів сьогодні сприятливий день для відмови від шкідливих звичок. Якщо наважитесь на це у Ретроградний Меркурій, то легко і швидко зможете позбутися пристрастей, які шкодять вашому здоров'ю.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 серпня для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні може здаватися, що все даремно і в тому, що роблять, немає сенсу, мале це не так. Намагайтеся зберігати позитив, адже зовсім скоро ситуація покращиться.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 серпня для Стрільців

Завершення Ретроградного Меркурія дуже позитивно вплине на особисте життя Стрільців. На вас очікують позитивні новини.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 серпня для Козорогів

А ось у Козорогів навпаки можуть бути конфлікти з родичами. Уважно ставтеся до почуттів близьких людей, щоб не ранити їх.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 серпня для Водоліїв

Водолії сьогодні відправляться у незаплановане відрядження. Однак не варто засмучуватися, адже в цій поїздці ви не лише попрацюйте, а й будете мати час для відпочинку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 серпня для Риб

Риби сьогодні захочуть повернути старі борги. Якщо є можливість – робіть це, не задумуючись. Це допоможе вам нарешті розслабитися.