Гороскоп на 11 августа: чем закончится Ретроградный Меркурий для всех знаков зодиака
- Гороскоп о завершении Ретроградного Меркурия 11 августа и его влияние на разные знаки зодиака, давая прогнозы на этот день.
- Особенностью является акцент на неожиданные события и изменения, которые могут произойти, например, незапланированные путешествия или возврат долгов, что добавляет интриги и поощряет к чтению.
В понедельник, 11 августа, заканчивается Ретроградный Меркурий. Для каждого из знаков зодиака этот день принесет и положительные, и отрицательные эмоции.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 23 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Кто-то сегодня отправится в незапланированную командировку, а кто-то захочет вернуть старые долги. Полный гороскоп для всех знаков зодиака читайте далее на LifeStyle24.
Важно Эти знаки зодиака могут потерять работу уже до конца лета: есть ли вы среди них
Гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 11 августа для Овнов
Сегодня у Овнов будет много разговоров, однако стоит хорошо обдувать все, что говорите. Есть риск того, что не поймете с собеседниками, из-за чего будете иметь проблемы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 11 августа для Тельцов
У Тельцов впереди стрессовый день. Источником негативных эмоций могут стать домашние дела. Чтобы отвлечься от негатива, вечером уделите время себе.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 11 августа для Близнецов
Ретроградный Меркурий завершится очень позитивно для Близнецов. Этот период поможет вам наладить отношения с близкими. Однако необходимо быть осторожными в вопросах, касающихся финансов, ведь возможны масштабные траты.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 11 августа для Раков
У Раков сегодня будет благоприятный день для завершения всех рабочих задач. Однако не спешите, чтобы не допустить фатальных ошибок. Делайте все четко и взвешенно.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 11 августа для Львов
Львам сегодня вернут все долги, а на работе покажете отличный результат, который удивит не только руководство, но и вас самих.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 11 августа для Дев
Девам сегодня стоит сосредоточиться на своих целях и побыть наедине с мыслями. Будьте бдительны со своим окружением, поскольку вас захотят ввести в заблуждение.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 11 августа для Весов
У Весов сегодня благоприятный день для отказа от вредных привычек. Если решитесь на это в Ретроградный Меркурий, то легко и быстро сможете избавиться от пристрастий, которые вредят вашему здоровью.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 11 августа для Скорпионов
Скорпионам сегодня может казаться, что все зря и в том, что делают, нет смысла, мало это не так. Старайтесь сохранять позитив, ведь совсем скоро ситуация улучшится.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 11 августа для Стрельцов
Завершение Ретроградного Меркурия очень положительно повлияет на личную жизнь Стрельцов. Вас ожидают положительные новости.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 11 августа для Козерогов
А вот у Козерогов наоборот могут быть конфликты с родственниками. Внимательно относитесь к чувствам близких людей, чтобы не ранить их.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 11 августа для Водолеев
Водолеи сегодня отправятся в незапланированную командировку. Однако не стоит расстраиваться, ведь в этой поездке вы не только поработайте, но и будете иметь время для отдыха.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 11 августа для Рыб
Рыбы сегодня захотят вернуть старые долги. Если есть возможность – делайте это, не задумываясь. Это поможет вам наконец-то расслабиться.