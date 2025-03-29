2 знаки зодіаку, перед якими під час ретроградного Меркурія відкриються нові можливості

Період ретроградного Меркурія часто асоціюють з хаосом, плутаниною та несподіваними змінами. Однак декому випаде можливість, яка змусить переосмислити життя та відкрити двері до успіху.

Телець та Скорпіон, не бійтесь переглядати свої плани, пробувати щось нове та використовувати шанси, які підкидає доля, пише LifeStyle24.

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Телець

У цей період Тельці отримають справжній трамплін для змін. Це можуть бути шанс на підвищення, нова перспективна робота або розв'язання усіх питань. Всесвіт відверто натякає: якщо думали про новий проєкт чи зміну діяльності – настав час діяти й виходити з зони комфорту.

Гороскоп для Тельців

Скорпіон

Період ретроградного Меркурія стане часом внутрішнього зростання. Скорпіони зможуть знайти відповіді на всі важливі питання, позбутись старих страхів і навіть отримати другий шанс у коханні або кар'єрі. Крім того, до них можуть повернутись люди з минулого або ж нові можливості відкриються там, де не очікували. Інтуїція допоможе зробити правильний вибір.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на період ретроградного Меркурія комусь обіцяє кохання.