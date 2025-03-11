Тельцям сьогодні не позаздрять: гороскоп на 11 березня
Новий тиждень лиш розпочався, а зірки вже підготували чимало цікавого. Найближчим часом треба звернути увагу на свої вчинки, адже зовсім скоро дехто відчує кармічну відповідь.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Не баріться з обіцянками, які вже тривалий час очікують на своє виконання, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 11 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 11 березня для Овнів
Астрологи рекомендують Овнам провести другу половину дня вдома. Ваша родина потребує уваги та турботи.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 11 березня для Тельців
Тельцям не заздритимуть з того приводу, що у них упродовж дня будуть сильні перепади настрою. Це вплине на ефективність роботи, тому за нові завдання краще не братись.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 11 березня для Близнюків
Не відмовляйте собі у маленьких радощах. Однак не перетинайте дозволеної фінансової межі.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 11 березня для Раків
Ракам важко даватиметься спілкування з колегами. Краще уникати розмов про незавершені проєкти.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 11 березня для Левів
Левам можна не хвилюватись, адже неприємних сюрпризів точно не буде. Сьогодні підуть на користь фізичні навантаження та позитивні емоції.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 11 березня для Дів
Якщо вже тривалий час докладаєте до чогось зусилля, а воно не вдається, то варто відступитись. Астрологи переконанні, що ще не настав час для реалізації цієї справи.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 11 березня для Терезів
Сьогодні було б добре змінити свій спосіб життя. Залиште шкідливі звички у минулому, а від сьогодні пошукайте для себе щось таке, що зможе з користю замінити згадану відмову.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 11 березня для Скорпіонів
Скорпіонам рекомендовано утриматись від нових знайомств. Особливо це стосується спілкування у соцмережах. В іншому випадку, є ймовірність того, що станете жертвою обману.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 11 березня для Стрільців
Не витрачайте на даремно дорогоцінний час. Краще займіться розв'язанням тих справ, які для вас є складними.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 11 березня для Козорогів
Не довіряйте людям, які з'явились у вашому житті нещодавно. Так матимете можливість захиститись від недоброзичливців і заздрісників.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 11 березня для Водоліїв
Якщо не впевнені у своїх силах, то зробіть паузу. Ніхто не вимагає термінових рішень, тому маєте достатньо часу для роздумів.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 11 березня для Риб
Зранку Риби зустрінуться з людиною, яка може допомогти у важливих питаннях. Не змарнуйте можливості обговорити все, що найбільше хвилює.
А ви знали, що у любовному гороскопі розповіли, які знаки зодіаку найкраще підходять Рибам для стосунків.