Левам треба брати в руки своє життя: гороскоп на 12 травня
У пріоритеті сьогодні мають бути особисті справи. Не завжди потрібно всім приходити на допомогу, якщо це шкодить власним інтересам.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Відстоювання власних кордонів – це не егоїзм, а право на щасливе життя, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 12 травня для Овнів
Забудьте про давні образи, які не дозволяють вам рухатись уперед. Більше уваги приділяйте своїм захопленням і речам, які приносять задоволення.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 12 травня для Тельців
Проведіть вільний час у колі близьких людей. Вони точно допоможуть зі слушною порадою, якої так потребуєте.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 12 травня для Близнюків
Близнюки отримають хорошу звістку, а день буде плідним. Нарешті у життя вдасться втілити те, про що так довго мріяли.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 12 травня для Раків
Зірки допоможуть Ракам завершити розпочаті справи. Чим більше старатиметесь, тим кращим і швидшим буде результат.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 12 травня для Левів
Настав час змінювати щось у своєму житті, інакше – існує загроза депресії. Добре подумайте над тим, що хотіли б змінити чи отримати на цьому життєвому етапі.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 12 травня для Дів
Сьогодні звертайте увагу на речі, які можуть принести вам матеріальну вигоду. Не забувайте також про сумлінність і старанність.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 12 травня для Терезів
Терези можуть сміливо братись за нові справи, експерименти чи завдання. Удача буде на їхній стороні.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 12 травня для Скорпіонів
Скорпіони мають створити довкола себе спокійну та позитивну атмосферу. Ці чинники допоможуть наблизитись до своєї мрії.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 12 травня для Стрільців
Не секрет, що уже тривалий час Стрільці чимось незадоволені у своєму житті. Астрологи рекомендують провести декілька годин наодинці, щоб розібратись зі своїми думками.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 12 травня для Козорогів
Козороги мають розв'язати питання щодо нерухомості. Ввечері випаде шанс знайти собі житло за хорошою ціною.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 12 травня для Водоліїв
На жаль, перевтома вплине на стан здоров'я. Краще більше відпочити, щоб відновити втрачені сили.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 12 травня для Риб
У другій половині дня Риби можуть розраховувати на знайомство з людиною, яка пізніше отримає статус найкращого друга. Не знехтуйте такою можливістю.
На жаль, останній весняний місяць не для усіх буде щасливим. Комусь розіб'ють серце.