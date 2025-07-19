Овни мають розставити правильні кордони: гороскоп на 19 липня

У вихідний день було б добре знайти час на улюблене хобі. Не варто відмовляти собі в тому, що приносить задоволення.

Ніхто не попіклується про вас краще, ніж ви самі, пише LifeStyle24.

Важливо 3 знаки зодіаку, у яких після ретроградного Меркурія почнеться чорна смуга у житті

Гороскоп на 19 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 19 липня для Овнів

Нехай ніхто не втручається у ваші стосунки з близькими людьми. Краще проведіть час удома і подумайте, у який спосіб краще окреслити особисті кордони.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 19 липня для Тельців

Тельцям треба добре розпланувати відпустку. Не опустіть жодну деталь, щоб в останній момент не бігти за потягом, який уже відправився.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 19 липня для Близнюків

Корисні знайомства можуть перерости у міцну дружбу. Також приготуйтесь до дрібних проблем, які переслідуватимуть вас упродовж дня.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 19 липня для Раків

Не витрачайте сьогодні велику суму грошей, адже воно того не варте. Краще подумайте про заощадження.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 19 липня для Левів

Розраховуйте тільки на власні сили. Ніхто, крім вас, не зможе виконати завдання на всі 100%.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 19 липня для Дів

Діви крутитимуться сьогодні наче в'юн на сковорідці. Деякі справи вимагатимуть негайної реакції, тому часу на зволікання просто не буде.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 19 липня для Терезів

Терези отримають від вихідного дня багато позитивних емоцій. Усе складатиметься так, як того бажала душа.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 19 липня для Скорпіонів

Нарешті особисте життя Скорпіонів покращиться. Друга половинка запропонує провести літню відпустку за кордоном, яку ви можете використати для того, щоб зробити наступний крок у стосунках.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 19 липня для Стрільців

У вихідний день Стрільцям буде складно. Ранок почнеться з термінових справ по роботі, а в обід родичі завантажать вас справами, які зовсім не на часі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 19 липня для Козорогів

Ранок дещо може змінити плани Козорогів, однак це не буде суттєвою проблемою. Ввечері на вас чекає винагорода за терпіння.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 19 липня для Водоліїв

Займіться давно запланованими справами. Перестаньте перебувати у статусі очікування, адже цим погіршуєте рівень свого життя.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 19 липня для Риб

Рибам доведеться приділяти більше уваги родинним справам. Приїдьте в гості до найближчих, привезіть із собою щось смачненьке й проведіть час у колі найближчих людей.

Не забувайте, що ретроградний Меркурій може комусь подарувати особливий шанс.