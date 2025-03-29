Не варто брати все близько до серця: гороскоп на 29 березня

Вихідні дні знову увірвались у наші життя. Хтось уже мріє про пікнік у сонячну погоду, а комусь треба розставляти правильні пріоритети.

Чим більше проявлятимете ініціативності, тим більше буде шансів змінити життя на краще, пише LifeStyle24.

Важливо Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, які постійно втікають від проблем

Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 березня для Овнів

В особисте життя треба внести певні корективи. Не шукайте у другій половинці підводних каменів, а просто довіртесь своєму серцю.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 березня для Тельців

Заповзятість і наполегливість допоможуть просунутись вперед. Вдасться виконати все, що планували.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 березня для Близнюків

Зробіть своє житло затишнішим. Пошукайте гарні варіанти в інтернеті, можливо, надихнетесь якимось взірцем.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 березня для Раків

Не варто брати все близько до серця. Якщо хтось захоче зачепити вас словесно, то не бійтесь відстояти себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 березня для Левів

Якщо немає можливості поїхати у маленьку подорож, то спробуйте хоч на декілька годин змінити своє місце перебування. Ви потребуєте нових вражень.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 29 березня для Дів

Приділіть увесь вільний час собі. Займіться тими справами, які приносять задоволення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 березня для Терезів

Терези отримають повідомлення, яке принесе радість. Також можете погоджуватись на цікаві пропозиції від друзів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 березня для Скорпіонів

Скорпіонів можуть охопити певні труднощі, але вони будуть короткотривалими. Перейматись точно не варто.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 березня для Стрільців

Стрільцям доведеться багато розмовляти з коханою людиною, щоб переконати її у правильності своїх дій. Якщо ж не отримаєте схвалення, то робіть все на свій розсуд.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 березня для Козорогів

Спонтанність може зіпсувати ваші плани. Не варто засмучуватись, якщо щось доведеться відкласти на завтра.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 березня для Водоліїв

Скоригуйте свій раціон. Останнім часом ви погано харчуєтесь, що негативно впливає на загальне самопочуття.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 березня для Риб

Риби будуть доволі рухливими та енергійними. Усі справи даватимуться легко, тому хвилюватись точно немає за що.

У ретроградний Меркурій комусь не треба ухвалювати важливих рішень. Не варто ігнорувати поради астрологів.