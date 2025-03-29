Чим більше проявлятимете ініціативності, тим більше буде шансів змінити життя на краще, пише LifeStyle24.
Важливо Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, які постійно втікають від проблем
Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 березня для Овнів
В особисте життя треба внести певні корективи. Не шукайте у другій половинці підводних каменів, а просто довіртесь своєму серцю.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 березня для Тельців
Заповзятість і наполегливість допоможуть просунутись вперед. Вдасться виконати все, що планували.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 березня для Близнюків
Зробіть своє житло затишнішим. Пошукайте гарні варіанти в інтернеті, можливо, надихнетесь якимось взірцем.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 березня для Раків
Не варто брати все близько до серця. Якщо хтось захоче зачепити вас словесно, то не бійтесь відстояти себе.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 29 березня для Левів
Якщо немає можливості поїхати у маленьку подорож, то спробуйте хоч на декілька годин змінити своє місце перебування. Ви потребуєте нових вражень.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 29 березня для Дів
Приділіть увесь вільний час собі. Займіться тими справами, які приносять задоволення.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 березня для Терезів
Терези отримають повідомлення, яке принесе радість. Також можете погоджуватись на цікаві пропозиції від друзів.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 березня для Скорпіонів
Скорпіонів можуть охопити певні труднощі, але вони будуть короткотривалими. Перейматись точно не варто.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 березня для Стрільців
Стрільцям доведеться багато розмовляти з коханою людиною, щоб переконати її у правильності своїх дій. Якщо ж не отримаєте схвалення, то робіть все на свій розсуд.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 березня для Козорогів
Спонтанність може зіпсувати ваші плани. Не варто засмучуватись, якщо щось доведеться відкласти на завтра.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 березня для Водоліїв
Скоригуйте свій раціон. Останнім часом ви погано харчуєтесь, що негативно впливає на загальне самопочуття.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 березня для Риб
Риби будуть доволі рухливими та енергійними. Усі справи даватимуться легко, тому хвилюватись точно немає за що.
У ретроградний Меркурій комусь не треба ухвалювати важливих рішень. Не варто ігнорувати поради астрологів.