Ця неділя буде спокійною не для всіх знаків зодіаку. Астрологи вже розповіли, чого варто очікувати від вихідного, щоб ви могли підготуватися до нового робочого тижня.

Кому варто навчитися відстоювати власні кордони, а на кого чекає зустріч з другом дитинства – читайте далі в гороскопі на LifeStyle 24.

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Гороскоп на 3 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 3 серпня для Овнів

Овни завжди готові пожертвувати собою на благо іншим, але часто це негативно впливає на ваше життя. Навчіться відстоювати особисті кордони, щоб інші не могли скористатись вашою добротою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 3 серпня для Тельців

У цей вихідний заплануйте, як протягом тижня піклуватиметесь про себе. Запишіться до лікарів на планові візити, адже найближчим часом у пріоритеті має бути здоров'я.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 3 серпня для Близнюків

Особисте життя Близнюків потребує кардинальних змін. Якщо у вас є партнер – приділіть час для серйозної розмови та розв'язання тих питань, які вас давно турбували. А самотнім представникам цього знаку зодіаку варто почати діяти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 3 серпня для Раків

Заплануйте сьогодні зустріч з подругою чи другом. Для відновлення та наповнення перед початком нового робочого тижня вам необхідна приємна атмосфера та душевна розмова.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 3 серпня для Левів

Левам сьогодні й найближчі кілька днів не варто ризикувати. Варто відмовитись від масштабних покупок та екстремальних ситуацій.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 3 серпня для Дів

Ця неділя буде для вас особливо важливо. Доведеться ухвалити рішення, яке матиме вплив на ваше майбутнє. Не довіряйте нічиїй пораді, щоб не потрапити під вплив іншої людини.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 3 серпня для Терезів

Сьогодні важливий день для вашого особистого життя. Ймовірно, доведеться ухвалити складне рішення щодо стосунків з партнером, адже останнім часом ваші взаємини більше схожі на дружбу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 3 серпня для Скорпіонів

Скорпіони – перфекціоністи, від чого дуже страждає їхній фізичний та моральний стан. Спробуйте спокійніше ставитися до ситуацій, які виникають, та завдань, які ви виконуєте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 3 серпня для Стрільців

Ця неділя стане приємним сюрпризом – ви зустрінете друга дитинства й чудово проведете день. Будьте певні, що це зовсім не випадковість і згодом ви відчуєте вплив цієї зустрічі на своє життя.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 3 серпня для Козорогів

Козорогам варто ретельно розпланувати робочий тиждень, щоб наздогнати всі дедлайни. Ваша розфокусованість негативно впливає на загальний робочий процес і не дозволяє досягнути високих результатів у роботі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 3 серпня для Водоліїв

Сьогодні Водоліям варто приділити увагу своїм почуттям. Наважтеся розповісти про них людині, яка вам давно симпатизує. Зірки передбачають, що ви точно не пошкодуєте про цей крок.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 3 серпня для Риб

Рибам сьогодні варто проявити критичне мислення і рішучість. Часто ви боїтеся озвучувати та реалізовувати свої ідеї, бо навіть не здогадуєтеся, скільки потенціалу за ними стоїть.