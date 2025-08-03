Кому стоит научиться отстаивать собственные границы, а кого ждет встреча с другом детства – читайте далее в гороскопе на LifeStyle 24.

Не пропустите Черная полоса близко: 4 знака зодиака, у которых уже скоро будут проблемы

Гороскоп на 3 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 августа для Овнов

Овны всегда готовы пожертвовать собой во благо другим, но часто это негативно влияет на вашу жизнь. Научитесь отстаивать личные границы, чтобы другие не могли воспользоваться вашей добротой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 3 августа для Тельцов

В этот выходной запланируйте, как в течение недели будете заботиться о себе. Запишитесь к врачам на плановые визиты, ведь в ближайшее время в приоритете должно быть здоровье.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 августа для Близнецов

Личная жизнь Близнецов нуждается в кардинальных изменениях. Если у вас есть партнер – уделите время для серьезного разговора и решения тех вопросов, которые вас давно беспокоили. А одиноким представителям этого знака зодиака стоит начать действовать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 августа для Раков

Запланируйте сегодня встречу с подругой или другом. Для восстановления и наполнения перед началом новой рабочей недели вам необходима приятная атмосфера и душевный разговор.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 3 августа для Львов

Львам сегодня и ближайшие несколько дней не стоит рисковать. Стоит отказаться от масштабных покупок и экстремальных ситуаций.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 августа для Дев

Это воскресенье будет для вас особенно важно. Придется принять решение, которое будет иметь влияние на ваше будущее. Не доверяйте ничьему совету, чтобы не попасть под влияние другого человека.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 августа для Весов

Сегодня важный день для вашей личной жизни. Вероятно, придется принять сложное решение относительно отношений с партнером, ведь в последнее время ваши взаимоотношения больше похожи на дружбу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 августа для Скорпионов

Скорпионы – перфекционисты, от чего очень страдает их физическое и моральное состояние. Попробуйте спокойнее относиться к ситуациям, которые возникают, и задач, которые вы выполняете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 3 августа для Стрельцов

Это воскресенье станет приятным сюрпризом – вы встретите друга детства и прекрасно проведете день. Будьте уверены, что это совсем не случайность и впоследствии вы почувствуете влияние этой встречи на свою жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 августа для Козерогов

Козерогам стоит тщательно распланировать рабочую неделю, чтобы догнать все дедлайны. Ваша расфокусированность негативно влияет на общий рабочий процесс и не позволяет достичь высоких результатов в работе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 3 августа для Водолеев

Сегодня Водолеям стоит уделить внимание своим чувствам. Решитесь рассказать о них человеку, который вам давно симпатизирует. Звезды предсказывают, что вы точно не пожалеете об этом шаге.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 августа для Рыб

Рыбам сегодня стоит проявить критическое мышление и решительность. Часто вы боитесь озвучивать и реализовывать свои идеи, потому что даже не догадываетесь, сколько потенциала за ними стоит.