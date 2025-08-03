Кому варто навчитися відстоювати власні кордони, а на кого чекає зустріч з другом дитинства – читайте далі в гороскопі на LifeStyle 24.

Не пропустіть Чорна смуга близько: 4 знаки зодіаку, в яких вже скоро будуть проблеми

Гороскоп на 3 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 3 серпня для Овнів

Овни завжди готові пожертвувати собою на благо іншим, але часто це негативно впливає на ваше життя. Навчіться відстоювати особисті кордони, щоб інші не могли скористатись вашою добротою.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 3 серпня для Тельців

У цей вихідний заплануйте, як протягом тижня піклуватиметесь про себе. Запишіться до лікарів на планові візити, адже найближчим часом у пріоритеті має бути здоров'я.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 3 серпня для Близнюків

Особисте життя Близнюків потребує кардинальних змін. Якщо у вас є партнер – приділіть час для серйозної розмови та розв'язання тих питань, які вас давно турбували. А самотнім представникам цього знаку зодіаку варто почати діяти.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 3 серпня для Раків

Заплануйте сьогодні зустріч з подругою чи другом. Для відновлення та наповнення перед початком нового робочого тижня вам необхідна приємна атмосфера та душевна розмова.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 3 серпня для Левів

Левам сьогодні й найближчі кілька днів не варто ризикувати. Варто відмовитись від масштабних покупок та екстремальних ситуацій.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 3 серпня для Дів

Ця неділя буде для вас особливо важливо. Доведеться ухвалити рішення, яке матиме вплив на ваше майбутнє. Не довіряйте нічиїй пораді, щоб не потрапити під вплив іншої людини.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 3 серпня для Терезів

Сьогодні важливий день для вашого особистого життя. Ймовірно, доведеться ухвалити складне рішення щодо стосунків з партнером, адже останнім часом ваші взаємини більше схожі на дружбу.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 3 серпня для Скорпіонів

Скорпіони – перфекціоністи, від чого дуже страждає їхній фізичний та моральний стан. Спробуйте спокійніше ставитися до ситуацій, які виникають, та завдань, які ви виконуєте.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 3 серпня для Стрільців

Ця неділя стане приємним сюрпризом – ви зустрінете друга дитинства й чудово проведете день. Будьте певні, що це зовсім не випадковість і згодом ви відчуєте вплив цієї зустрічі на своє життя.

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 3 серпня для Козорогів

Козорогам варто ретельно розпланувати робочий тиждень, щоб наздогнати всі дедлайни. Ваша розфокусованість негативно впливає на загальний робочий процес і не дозволяє досягнути високих результатів у роботі.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 3 серпня для Водоліїв

Сьогодні Водоліям варто приділити увагу своїм почуттям. Наважтеся розповісти про них людині, яка вам давно симпатизує. Зірки передбачають, що ви точно не пошкодуєте про цей крок.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 3 серпня для Риб

Рибам сьогодні варто проявити критичне мислення і рішучість. Часто ви боїтеся озвучувати та реалізовувати свої ідеї, бо навіть не здогадуєтеся, скільки потенціалу за ними стоїть.