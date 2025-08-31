Сьогодні 31 серпня, а це означає, що на порозі новий період з черговими викликами, невдачами та перемогами. Астрологи вважають, що останній літній день треба провести на максимум.

Варто також бути уважними до своїх емоцій та бажань, однак не можна дозволяти іншим використовувати цю вразливість на свою користь, пише LifeStyle 24.

Може зацікавити Хто зі знаків найкраще справляється з лідерськими ролями

Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 31 серпня для Овнів

Ймовірно, сьогодні Овни захочуть внутрішніх змін. Подумайте, з чого вартувало б почати найперше.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 31 серпня для Тельців

Необдумані вчинки призведуть до непотрібних проблем. А от друга половина дня обіцяє бути сприятливою для пошуку нових можливостей.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 31 серпня для Близнюків

Близнюки завершуватимуть літо на етапі кардинальних змін. Астрологи кажуть, що треба змінювати те, що так давно хотіли.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 31 серпня для Раків

Фізичне навантаження сьогодні точно не буде зайвим. Ракам треба краще дбати про форму та самопочуття.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 31 серпня для Левів

Леви захочуть вирушити на шопінг, щоб обновити гардероб на осінь. Крім того, компанія друзів захоче провести з вами час, тому спробуйте встигнути все.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 31 серпня для Дів

Діви відчують бажану підтримку від коханої людини. Відчуття любові дасть привід перебувати у хорошому настрої упродовж цілого дня.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 31 серпня для Терезів

Терези намагатимуться "розірватись" між домашніми справами та бажанням зустрітись із друзями. Однак зорі рекомендують обрати перший варіант.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 31 серпня для Скорпіонів

Скорпіони мають всі шанси завершити це літо на романтичній ноті. Астрологи прогнозують цікаве знайомство, але застерігають, що варто бути собою, а не вдягати маску іншої людини.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 31 серпня для Стрільців

Стрільцям також захочеться романтики. Якщо у вас вже є кохана людина, то присвятіть їй слова кохання. Це точно допоможе покращити взаємини.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 31 серпня для Козорогів

Козороги можуть опинитись у руках шахраїв. Уважно ставтесь до того, хто вам пише у соцмережах. Є ймовірність, що вас просто хочуть обдурити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 31 серпня для Водоліїв

Водоліям сьогодні треба зосередитись на тому, щоб пошукати відповіді на ті питання, які тривожили упродовж усього літа. У вас є шанс розставити все на свої місця.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 31 серпня для Риб

Не ігноруйте підказки долі. Для деяких представників вони можуть обернутись на шанс побудувати щасливе особисте життя.

Крім того, сьогодні до когось може зателефонувати старий друг. Це буде новим етапом дружби.