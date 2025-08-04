Цей робочий тиждень для когось почнеться з нагальних питань, які потребуватимуть негайної відповіді. Тож доведеться проявити вміння діяти в кризових ситуаціях.

Детальний прогноз астрологів для всіх знаків зодіаку на понеділок, 4 серпня, читайте в щоденному гороскопі на LifeStyle 24.

Важливо Чорна смуга близько: 4 знаки зодіаку, в яких вже скоро будуть проблеми

Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 серпня для Овнів

Ви дуже залежите від думки інших, тож будь-які невдачі розчаровують вас. Сьогодні варто не зважати на те, що кажуть навколишні й зосередитися на собі. Це допоможе підвищити самооцінку та побороти невпевненість у собі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 серпня для Тельців

Цей тиждень розпочнеться для вас позитивно у питаннях, що стосуються фінансів. Однак будьте обачливі й не спокушайтеся на ризиковані пропозиції. Добре все обдумайте, перш ніж погоджуватися на будь-що.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 серпня для Близнюків

Понеділок буде несприятливим для Близнюків. Ваш настрій часто змінюватиметься, а оточення засипатиме непотрібними питаннями.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 серпня для Раків

Останні кілька тижнів були складними для вас. На жаль, у серпні проблеми продовжаться. Щоб хоч трішки покращити свій настрій, займіться улюбленими хобі або справами, які постійно відкладали на потім.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 серпня для Левів

Левам сьогодні варто подумати про кохану людину. Підготуйте романтичну вечерю чи подарунок, запросіть на побачення. Цей понеділок буде сприятливим для покращення ваших стосунків.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 серпня для Дів

Дівам сьогодні варто розраховувати лише на власні сили. Якщо ви захочете заручитись чиєюсь допомогою, є висока ймовірність, що вас підставлять.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 серпня для Терезів

Зовсім скоро вам доведеться ухвалити важливе рішення, яке змінить ваше життя, тож через це ви перебуваєте у підвішеному стані. Емоційний стан нині буде не з найкращих.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 серпня для Скорпіонів

Стосунки Скорпіонів з коханою людиною зараз переживають складний період. Астрологи радять зосередитися на партнерові, щоб не втратити його.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 серпня для Стрільців

Останній місяць літа вже в розпалі, а ви досі не були у відпустці. Відкладіть роботу на другий план і подумайте про своє відновлення, адже ви дуже втомлені.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 серпня для Козорогів

Козорогам сьогодні доведеться прийняти важливе рішення щодо стосунків з партнером. Вам важливо зрозуміти, чи готові піти на самопожертву, щоб надалі отримати те, до чого давно прагнули.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 серпня для Водоліїв

Водоліям варто зосередитися на роботі. Ймовірно, зараз ви перебуваєте зовсім не там, де хотіли б бути.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 серпня для Риб

Сьогодні буде шалений робочий день. Приготуйтесь морально, що від вас щось вимагатимуть з усіх сторін і навіть не залишиться часу на обідню перерву.