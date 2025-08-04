Детальный прогноз астрологов для всех знаков зодиака на понедельник, 4 августа, читайте в ежедневном гороскопе на LifeStyle 24.

Важно Черная полоса близко: 4 знака зодиака, у которых уже скоро будут проблемы

Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 августа для Овнов

Вы очень зависите от мнения других, поэтому любые неудачи разочаровывают вас. Сегодня стоит не обращать внимания на то, что говорят окружающие и сосредоточиться на себе. Это поможет повысить самооценку и побороть неуверенность в себе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 августа для Тельцов

Эта неделя начнется для вас положительно в вопросах, касающихся финансов. Однако будьте осмотрительны и не соблазняйтесь на рискованные предложения. Хорошо все обдумайте, прежде чем соглашаться на что-либо.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 августа для Близнецов

Понедельник будет неблагоприятным для Близнецов. Ваше настроение будет часто меняться, а окружение будет засыпать ненужными вопросами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 августа для Раков

Последние несколько недель были сложными для вас. К сожалению, в августе проблемы продолжатся. Чтобы хоть немного улучшить свое настроение, займитесь любимыми хобби или делами, которые постоянно откладывали на потом.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 4 августа для Львов

Львам сегодня стоит подумать о любимом человеке. Подготовьте романтический ужин или подарок, пригласите на свидание. Этот понедельник будет благоприятным для улучшения ваших отношений.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 августа для Дев

Девам сегодня стоит рассчитывать только на собственные силы. Если вы захотите заручиться чьей-то помощью, есть высокая вероятность, что вас подставят.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 августа для Весов

Совсем скоро вам придется принять важное решение, которое изменит вашу жизнь, поэтому из-за этого вы находитесь в подвешенном состоянии. Эмоциональное состояние сейчас будет не из лучших.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 августа для Скорпионов

Отношения Скорпионов с любимым человеком сейчас переживают сложный период. Астрологи советуют сосредоточиться на партнере, чтобы не потерять его.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 августа для Стрельцов

Последний месяц лета уже в разгаре, а вы до сих пор не были в отпуске. Отложите работу на второй план и подумайте о своем восстановлении, ведь вы очень уставшие.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 августа для Козерогов

Козерогам сегодня придется принять важное решение относительно отношений с партнером. Вам важно понять, готовы ли пойти на самопожертвование, чтобы в дальнейшем получить то, к чему давно стремились.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 августа для Водолеев

Водолеям стоит сосредоточиться на работе. Вероятно, сейчас вы находитесь совсем не там, где хотели бы быть.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 августа для Рыб

Сегодня будет сумасшедший рабочий день. Приготовьтесь морально, что от вас что-то будут требовать со всех сторон и даже не останется времени на обеденный перерыв.