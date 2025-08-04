Детальний прогноз астрологів для всіх знаків зодіаку на понеділок, 4 серпня, читайте в щоденному гороскопі на LifeStyle 24.

Важливо Чорна смуга близько: 4 знаки зодіаку, в яких вже скоро будуть проблеми

Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 4 серпня для Овнів

Ви дуже залежите від думки інших, тож будь-які невдачі розчаровують вас. Сьогодні варто не зважати на те, що кажуть навколишні й зосередитися на собі. Це допоможе підвищити самооцінку та побороти невпевненість у собі.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 4 серпня для Тельців

Цей тиждень розпочнеться для вас позитивно у питаннях, що стосуються фінансів. Однак будьте обачливі й не спокушайтеся на ризиковані пропозиції. Добре все обдумайте, перш ніж погоджуватися на будь-що.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 4 серпня для Близнюків

Понеділок буде несприятливим для Близнюків. Ваш настрій часто змінюватиметься, а оточення засипатиме непотрібними питаннями.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 4 серпня для Раків

Останні кілька тижнів були складними для вас. На жаль, у серпні проблеми продовжаться. Щоб хоч трішки покращити свій настрій, займіться улюбленими хобі або справами, які постійно відкладали на потім.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 4 серпня для Левів

Левам сьогодні варто подумати про кохану людину. Підготуйте романтичну вечерю чи подарунок, запросіть на побачення. Цей понеділок буде сприятливим для покращення ваших стосунків.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 4 серпня для Дів

Дівам сьогодні варто розраховувати лише на власні сили. Якщо ви захочете заручитись чиєюсь допомогою, є висока ймовірність, що вас підставлять.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 4 серпня для Терезів

Зовсім скоро вам доведеться ухвалити важливе рішення, яке змінить ваше життя, тож через це ви перебуваєте у підвішеному стані. Емоційний стан нині буде не з найкращих.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 4 серпня для Скорпіонів

Стосунки Скорпіонів з коханою людиною зараз переживають складний період. Астрологи радять зосередитися на партнерові, щоб не втратити його.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 4 серпня для Стрільців

Останній місяць літа вже в розпалі, а ви досі не були у відпустці. Відкладіть роботу на другий план і подумайте про своє відновлення, адже ви дуже втомлені.

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 4 серпня для Козорогів

Козорогам сьогодні доведеться прийняти важливе рішення щодо стосунків з партнером. Вам важливо зрозуміти, чи готові піти на самопожертву, щоб надалі отримати те, до чого давно прагнули.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 4 серпня для Водоліїв

Водоліям варто зосередитися на роботі. Ймовірно, зараз ви перебуваєте зовсім не там, де хотіли б бути.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 4 серпня для Риб

Сьогодні буде шалений робочий день. Приготуйтесь морально, що від вас щось вимагатимуть з усіх сторін і навіть не залишиться часу на обідню перерву.