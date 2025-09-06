Вихідний день потрібен для того, щоб набратись сил і відпочити від постійних турбот. Але чи усім вдасться провести суботу саме так, дізнавайтесь у нашому щоденному гороскопі.

Астрологи кажуть, що цьогорічна осінь ще багатша на вир емоцій та кількість непередбачуваних подій, пише LifeStyle 24.

Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 вересня для Овнів

Овнам рекомендовано переглянути свої харчові звички. Корисна їжа додасть енергії, а спорт збадьорить і покращить загальне самопочуття.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 6 вересня для Тельців

Робіть сьогодні тільки те, чого бажає ваша душа. Не змушуйте себе до тих дій, які можуть погіршити настрій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 вересня для Близнюків

Близнюки точно заслуговують на повноцінний відпочинок. Астрологи кажуть, що сьогодні треба відпустити всі думки й повноцінно насолоджуватись вихідним днем.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 вересня для Раків

Раки без вагань можуть заводити нові знайомства. Крім того, пропозиція щодо далекої поїздки для деяких представників може стати доленосною.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 6 вересня для Левів

Суботній ранок обіцяє початись з приємних сюрпризів. А на вечір астрологи прогнозують зустріч з особливою людиною, яка залишить по собі теплі спогади.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 6 вересня для Дів

Зранку спробуйте розв'язати більшість своїх справ. А вечір присвятіть рідним, які вже зачекались на вас у гості.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 вересня для Терезів

Якщо спробуєте втрутитись у чужі інтриги, то ризикуєте опинитись у списку винних. Краще дивіться за своїми справами, щоб не погіршилось поточне становище.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 6 вересня для Скорпіонів

Астрологи рекомендують Скорпіонам приберегти кошти на більш важливі речі. Настав час вчитись раціонально використовувати гроші.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 6 вересня для Стрільців

Сьогоднішня субота ідеально підходить для доброустрою в домі. Можливо, варто розбавити інтер'єр чимось оригінальним.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 вересня для Козорогів

Вихідний день Козорогам потрібен для того, щоб приємно провести час. Віддавайте перевагу тому, що найкраще впливає на ваш настрій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 6 вересня для Водоліїв

Сьогодні можуть виникнути складнощі у спілкуванні з близькими людьми. Через це є ризик поринути у депресивний стан.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 вересня для Риб

Розмова з психологом допоможе розібратись у тому, що найбільше бентежить. Не бійтесь проговорювати те, що не дає спокійно спати.

