Овен, Діва та Скорпіон, у вересні найбільше ви ризикуєте потрапити у серйозний конфлікт. Але якщо навчитесь стриманості та дипломатії, суперечки перетворяться на новий рівень розуміння та довіри, пише LifeStyle 24.

Овен

У вересні запальність Овнів може загостритись. Вони будуть різко реагувати на критику й нетерпляче ставитись до повільних людей. Конфлікт ризикує спалахнути як на роботі, так і в особистому житті. Астрологи рекомендують, якщо хочете сказати щось різке, то спершу порахуйте до десяти, можливо, це врятує від серйозних сварок.

Діва

Прагнення до ідеалу змусить Дів частіше робити зауваження, а близькі та колеги можуть сприйняти це як надмірний тиск. У вересні ризикуєте "передавити" своїми контролем і критикою. Однак варто більше довіряти людям і пам'ятати, що не всі можуть так само чітко бачити деталі.

Скорпіон

Емоційність і бажання контролювати ситуацію можуть призвести до гострих зіткнень. У вересні Скорпіони ризикують зіштовхнутись з непорозуміннями у стосунках або фінансових справах. Зірки рекомендують навчитись відпускати дрібниці, і тоді енергію можна буде спрямувати у конструктивне русло.

Також вересень стане місяцем кохання, адже вищі сили прогнозують багато романтики та щирих зізнань.