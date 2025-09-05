Скорпіон і Водолій, для вас життя готує непрості, але доленосні трансформації, які зможуть вивести на новий рівень, пише LifeStyle 24.

Скорпіон

Ця осінь стане точкою для трансформації. Скорпіони можуть закрити старий етап – у стосунках, роботі чи внутрішньому світові. Зміни можуть бути глибокими, навіть болючими, але точно принесуть сили та відчуття свободи. Те, що здавалось втратою, насправді стане дверима на шляху до відродження.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Для Водоліїв осінь обіцяє різкі повороти долі. Це може бути новий проєкт, несподівана пропозиція чи навіть переїзд. Представників цього знака витягнуть із зони комфорту, і вони опиняться у ситуації, де доведеться діяти сміливо й нестандартно. У результаті Водолії зрозуміють, що саме цього оновлення й потребували останнім часом.

Гороскоп для Водоліїв

