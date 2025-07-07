Терезам треба налаштуватись на позитив: гороскоп на 7 липня

Початок нового тижня допоможе розібратись з тим, яких помилок треба уникати, щоб всі наступні дні були успішними. Однак не всі зможуть використати цю підказку.

Усі відповіді на свої запити, шукайте у щоденному прогнозі астрологів, пише LifeStyle24.

До слова 2 знаки зодіаку, які не довіряють людям – що про це відомо

Гороскоп на 7 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 7 липня для Овнів

Сьогодні потурбуйтесь про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншим і займіться влаштуванням особистого життя.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 7 липня для Тельців

Після пробудження не вставайте одразу з ліжка, а дайте собі кілька хвилин спокою, щоб уявити, яким буде цей день. Називайте тільки те, чого справді бажаєте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 7 липня для Близнюків

Не треба відштовхувати від себе людей. Проявіть терплячість, адже сьогодні може статись доленосне знайомство.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 7 липня для Раків

Власні потреби та бажання допоможуть бути сьогодні на висоті. Це цінна підказка, яка допоможе отримати найкращий результат.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 7 липня для Левів

Вдалий день для роботи над собою. Останнім часом Леви ніби "застрягли" на одному місці й не можуть зробити крок уперед.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 7 липня для Дів

Ігноруйте критику від інших, адже це говорить заздрість, а не об'єктивна оцінка. Краще займіться сьогодні другорядними справами, бо деякі з них скоро отримають позначку термінових.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 7 липня для Терезів

Спробуйте налаштуватись на позитив та пошукати хороші якості у людях. Крім того, присвятіть цей день собі та власним мріям.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 7 липня для Скорпіонів

Зарозумілість чужих людей надто дратуватиме Скорпіонів. Не дозволяйте іншим перетинати межу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 7 липня для Стрільців

Віддайте сьогодні перевагу особистому життю. Понеділок – важливий день для розв'язання сімейних питань.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 7 липня для Козорогів

Козорогам потрібно більше днів для відпочинку. Можливо, настав час написати заяву на відпустку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 7 липня для Водоліїв

У Водоліїв буде цікавий та легкий день. Прилив сил і натхнення допоможуть з усім впоратись.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 7 липня для Риб

Риби мають взяти на себе всю відповідальність за ситуацію, яка складеться сьогодні. Втекти від цього не вдасться.

Для когось липень буде надто травматичним, адже "ріки сліз" астрологи прогнозують трьом знакам зодіаку.