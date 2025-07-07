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К слову 2 знака зодиака, которые не доверяют людям – что об этом известно

Гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на 7 июля для Овнов

Сегодня позаботьтесь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другим и займитесь устройством личной жизни.

Гороскоп на 7 июля для Тельцов

Гороскоп на 7 июля для Тельцов

После пробуждения не вставайте сразу с кровати, а дайте себе несколько минут покоя, чтобы представить, каким будет этот день. Называйте только то, чего действительно желаете.

Гороскоп на 7 июля для Близнецов

Гороскоп на 7 июля для Близнецов

Не надо отталкивать от себя людей. Проявите терпеливость, ведь сегодня может произойти судьбоносное знакомство.

Гороскоп на 7 июля для Раков

Гороскоп на 7 июля для Раков

Собственные потребности и желания помогут быть сегодня на высоте. Это ценная подсказка, которая поможет получить наилучший результат.

Гороскоп на 7 июля для Львов

Гороскоп на 7 июля для Львов

Удачный день для работы над собой. В последнее время Львы будто "застряли" на одном месте и не могут сделать шаг вперед.

Гороскоп на 7 июля для Дев

Гороскоп на 7 июля для Дев

Игнорируйте критику от других, ведь это говорит зависть, а не объективная оценка. Лучше займитесь сегодня второстепенными делами, потому что некоторые из них скоро получат пометку срочных.

Гороскоп на 7 июля для Весов

Гороскоп на 7 июля для Весов

Попробуйте настроиться на позитив и поискать хорошие качества в людях. Кроме того, посвятите этот день себе и собственным мечтам.

Гороскоп на 7 июля для Скорпионов

Гороскоп на 7 июля для Скорпионов

Высокомерие чужих людей будет слишком раздражать Скорпионов. Не позволяйте другим пересекать черту.

Гороскоп на 7 июля для Стрельцов

Гороскоп на 7 июля для Стрельцов

Отдайте сегодня предпочтение личной жизни. Понедельник – важный день для решения семейных вопросов.

Гороскоп на 7 июля для Козерогов

Гороскоп на 7 июля для Козерогов

Козерогам нужно больше дней для отдыха. Возможно, пришло время написать заявление на отпуск.

Гороскоп на 7 июля для Водолеев

Гороскоп на 7 июля для Водолеев

У Водолеев будет интересный и легкий день. Прилив сил и вдохновения помогут со всем справиться.

Гороскоп на 7 июля для Рыб

Гороскоп на 7 июля для Рыб

Рыбы должны взять на себя всю ответственность за ситуацию, которая сложится сегодня. Убежать от этого не удастся.

Для кого-то июль будет слишком травматичным, ведь "реки слез" астрологи прогнозируют трем знакам зодиака.