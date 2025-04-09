Стрільці мають тримати секрети при собі: гороскоп на 9 квітня
Ранок варто розпочати з того, щоб розпланувати собі головні завдання на день. Астрологи, своєю чергою, дадуть підказку, яка допоможе вибрати правильний орієнтир.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Попри те, що життя часто кидає виклики, варто спробувати їх прийняти, пише LifeStyle24.
Важливо Для кого зі знаків зодіаку квітень буде найгіршим місяцем у році
Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 квітня для Овнів
Займіться впорядкуванням паперів. Вечір присвятіть плануванню спільного життя з другою половинкою.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 квітня для Тельців
Перша половина дня буде найпродуктивнішою. Спробуйте у цей час виконати всі найважливіші справи.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 квітня для Близнюків
Близнюкам рекомендовано провести час наодинці. Варто подумати над важливими речами у житті та шляхами їх розв'язання.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 квітня для Раків
Не обговорюйте з людьми справи, які стосуються вашого прогресу. Краще відведіть розмову в інший напрямок, й тоді все піде як по маслу.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 9 квітня для Левів
Левам вартувало б налагодити стосунки з деякими людьми зі свого оточення. Усі непорозуміння вирішуйте одразу.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 9 квітня для Дів
Діви сьогодні можуть бути дуже впертими. Астрологи кажуть, що у деяких ситуаціях така поведінка буде виправдана, але у більшості випадків – ні.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 квітня для Терезів
Через неуважність ризикуєте провалити декілька важливих проєктів. Краще спершу двічі подумайте над тим, чи варто йти на не зовсім виправданий ризик.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 квітня для Скорпіонів
Скорпіони працюватимуть швидко й чітко, що допоможе знайти правильні варіанти розвитку певних подій. Цікаві ідеї не змусять на себе довго чекати.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 квітня для Стрільців
Астрологи наполегливо рекомендують нікому не розповідати своїх секретів. Це потрібно для того, щоб вберегти себе від зайвих пліток і непорозумінь.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 квітня для Козорогів
У Козорогів у повітрі зависла проблема, яку ніяк не вдається розв'язати. Астрологи рекомендують перемикнутися на щось інше, а не зациклюватись на цьому питанні.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 квітня для Водоліїв
Водолії можуть йти на сміливі кроки, які допоможуть зміцнити їхній авторитет. Продумуйте крок наперед, щоб вас було важко випередити.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 квітня для Риб
Першу половину дня присвятіть розв'язанню нагальних робочих питань. Іншу частину часу приділіть наведенню порядку у своїх планах і думках.
На жаль, для когось квітень обернеться крахом у кар'єрі. Однак здаватись непотрібно, бо не все так погано, як може здатись, на перший погляд.