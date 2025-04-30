Гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень: що чекає саме на вас

Цьогорічний травень – це час, коли доля підштовхує нас до вибору. Підсилюються інтуїція, потреба в оновленні, бажання відновити баланс між особистим життям і прагненням до стабільності.

Травень – це місяць "внутрішньої весни", коли старе відступає, а нове ще є не зовсім зрозумілим, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Терезам прогнозують погані наслідки: гороскоп на 30 квітня

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на травень для Овнів

Травень дарує новий шанс для початку – у стосунках, у справах, навіть у власному сприйнятті себе. Прислухайтесь до сигналів від життя – вони точніші, ніж гучні емоції.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на травень для Тельців

Для Тельців травень буде місяцем внутрішнього зростання. Щось зріє всередині, і скоро проявиться назовні. Не варто на себе тиснути – великі речі народжуються у тиші.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на травень для Близнюків

У травні у Близнюків зникнуть сумніви, завдяки чому вони зможуть чітко побачити свій шлях. Якщо присутні вагання, то спробуйте уявити, що вибір вже зроблено, й подумайте, якими є відчуття у цей момент.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на травень для Раків

Емоції коливатимуться як весняні хвилі. Важливо не зупинятись, а рухатись уперед. Астрологи рекомендують змінити щось у повсякденності.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на травень для Левів

Успіх вимагатиме терпіння. Варто не втручатись в усе підряд, адже деякі речі дозріють самі без будь-якої допомоги.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на травень для Дів

У травні варто більше уваги звернути на тіло, дім та здоров'я. Також треба навчитись не тільки віддавати любов, а й приймати її у відповідь.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на травень для Терезів

Баланс – головна тема місяця для Терезів. Цьому знаку зодіаку вдасться знайти те, що подарує їм новий ресурс. Настав час ставити себе на перше місце – не з егоїзму, а з поваги.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на травень для Скорпіонів

Мабуть, Скорпіонам доведеться сказати "прощавай" чомусь важливому. Астрологи рекомендують прийняти втрату як простір для чогось нового. Порожнеча – це не завжди негатив.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на травень для Стрільців

Подорож, нове навчання чи зміна способу мислення точно підуть на користь. Якщо у житті щось почне повторюватись – це знак, на який треба звернути увагу.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на травень для Козорогів

Козороги ухвалять рішення, яке змінить вектор їхнього життя. Варто довіритись процесу, адже сила полягає у витримці, а не швидкості.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на травень для Водоліїв

Дисципліна буде найкращим союзником на травень. Не варто зупинятись через страх невдачі, адже яким би не був результат – це досвід.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на травень для Риб

У травні на Риб очікує важлива зустріч, яка матиме шанс докорінно змінити життя цього знака зодіаку. Якщо минуле стукає у двері, то краще залишити його там, де йому місце.

Крім того, у травні варто ще й кожному зі знаків піддатись змінам.