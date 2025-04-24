Алім, Євлалія та інші: які імена обирають для своїх дітей українські знаменитості

Останні кілька років стали справжнім бейбі-бумом серед українських знаменитостей. Зіркові батьки обирають для дітей як традиційні, так і рідкісні імена.

LifeStyle24 підготував добірку варіантів, якими називали відомі українці свою малечу. Ці імена мають різноманітні походження та значення, які надовго запам'ятовуються.

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Добірка імен, які обирають для своїх дітей українські зірки

Алім

Це ім'я обрала відома українська співачка Джамала для свого третього сина. Хлопчик з'явився на світ у травні 2024 року. Ім'я Алім має арабське походження та означає "освічений" і "мудрий".

Адам

Телеведуча Іванна Онуфрійчук назвала цим іменем свого первістка у травні 2024 року. Зірка обрала варіант давньоєврейського походження, яке трактується як "людина".

Ян

Власником такого імені став син співачки Марії Яремчук у травні 2024 року. За однією з версій, ім'я Ян має давньоєврейське походження та перекладається як "милість Божа".

Оскар

У лютому 2024 року артист Віталій Козловський вперше став батьком. Він назвав свого сина Оскаром – іменем, яке походить з німецької мови та означає "спис Бога".

Леля

Танцівник Євген Кот і гімнастка Наталія Татарінцева вперше стали батьками доньки у липні 2024 року. Подружжя назвало новонароджену дівчинку Лелею. Це слов'янське ім'я, яке походить від імені богині Лелі, що символізує ніжність і чистоту.

Роза

Таке ім'я обрала для своєї доньки блогерка та інфлюєнсерка Юлія Верба у вересні 2024 року. Цей варіант походить з латинської мови та означає "троянда".

Ліна

Цим іменем співачка ONUKA назвала свою доньку у 2023 році. За однією з версій, ім'я Ліна має давньогрецьке походження та означає "мила" або "привітна".

Євлалія

Українська співачка СолоХа восени 2023 року народила дівчинку. Артистка назвала її Євлалією – іменем, яке має давньогрецьке походження та трактується як "благомовна".

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала про жіночі імена, які запам'ятаються кожному.