Усі українські імена відзначаються гарним звучанням та особливим значенням. Втім, в Україні можна почути чимало іноземних варіантів, які мають незвичне закінчення.

LifeStyle24 підготував добірку жіночих імен, які не закінчуються на "а" та "я". Про це детальніше – читайте далі в нашому матеріалі.

Які жіночі імена не закінчуються на "а" і "я"?

Мішель

Ім'я Мішель має французьке та давньоєврейське походження і трактується як "божественна". У давнину так нерідко називали спокійних та мрійливих дівчат, які полюбляли романтику. Власниці цього імені легко знаходять спільну мову з іншими, тому мають велике коло спілкування.

Ніно

Згідно з однією з версій, це ім'я має грузинське походження та означає "цариця". Представниці цього імені – розумні та старанні жінки, які завжди добре виконують свою роботу. Вони дуже серйозно ставляться до життя, тому прагнуть, щоб усе навколо них було ідеальним.

Наталі

Це ім'я прийшло до нас з латинської мови та трактується як "благословенна" або "рідна". Ба більше, існує версія, що воно може означати "Різдво", оскільки виникло від словосполучення Natalis Domini. Такі жінки мають добре розвинену інтуїцію, яка допомагає їм у досягненні цілей.

Ніколь

Ім'я Ніколь має давньогрецьке і французьке коріння та означає "переможниця народів". Водночас існує версія, що воно має також англійське коріння. Представниці цього імені відзначаються вишуканістю та витонченістю, тому легко можуть зачарувати будь-кого.

Імена для дівчаток 2025 / Фото Freepik

Які ще рідкісні імена не закінчуються на "а" та "я"?