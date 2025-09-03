Все украинские имена отличаются хорошим звучанием и особым значением. Впрочем, в Украине можно услышать немало иностранных вариантов, которые имеют необычное окончание.

LifeStyle24 подготовил подборку женских имен, которые не заканчиваются на "а" и "я". Об этом подробнее – читайте далее в нашем материале.

Какие женские имена не заканчиваются на "а" и "я"?

Мишель

Имя Мишель имеет французское и древнееврейское происхождение и трактуется как "божественная". В древности так нередко называли спокойных и мечтательных девушек, которые любили романтику. Обладательницы этого имени легко находят общий язык с другими, поэтому имеют большой круг общения.

Нино

Согласно одной из версий, это имя имеет грузинское происхождение и означает "царица". Представительницы этого имени – умные и старательные женщины, которые всегда хорошо выполняют свою работу. Они очень серьезно относятся к жизни, поэтому стремятся, чтобы все вокруг них было идеальным.

Натали

Это имя пришло к нам из латинского языка и трактуется как "благословенная" или "родная". Более того, существует версия, что оно может означать "Рождество", поскольку возникло от словосочетания Natalis Domini. Такие женщины имеют хорошо развитую интуицию, которая помогает им в достижении целей.

Николь

Имя Николь имеет древнегреческие и французские корни и означает "победительница народов". В то же время существует версия, что оно имеет также английские корни. Представительницы этого имени отличаются изысканностью и утонченностью, поэтому легко могут очаровать любого.

Имена для девочек 2025 / Фото Freepik

Какие еще редкие имена не заканчиваются на "а" и "я"?