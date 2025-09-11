Як красиво назвати дівчинку: 4 жіночі імені, які принесуть щастя
- Названо чотири жіночі імена, які можуть принести щастя.
- Кожне ім'я має своє походження та особливості, що надають йому символічного значення.
Народження дитини – надзвичайно важлива подія у житті батьків. Одним з найвідповідальніших виборів, який постає перед дорослими у цей момент, стосується вибору імені для малюка.
Адже саме воно супроводжуватиме дитину протягом усього життя, впливаючи на її сприйняття в суспільстві та навіть на характер. Батьки дедалі частіше шукають красиві, милозвучні та водночас символічні імена, які підкреслять унікальність малюка. Як красиво назвати дівчинку у 2025 році – розповідає LifeStyle24.
Як красиво назвати дівчинку?: добірка найгарніших жіночих імен
Аурелія
Таке ім'я прийшло до нас з латинської мови. За однією з версій, воно трактується як "золота". Власниці цього імені – ніжні й доброзичливі дівчата, які справляють гарне враження на людей. Аурелії захоплюють інших витонченістю та акуратністю й водночас намагаються працювати над своєю репутацією у суспільстві.
Лія
Це ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається як "антилопа", що асоціюється з граційністю. Так звали дружину патріарха Якова та старшу сестру Рахіль. У сучасному світі ім'я Лія мають дуже працьовиті та наполегливі дівчата, які легко можуть розв'язати будь-яку проблему. Водночас вони доволі волелюбні та цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного.
Мілана
Ім'я Мілана має слов'янське походження й трактується як "мила". Його представниці зазвичай захоплюються творчістю, адже вміють створювати прекрасне своїми руками. Мілани демонструють рішучість і наполегливість у складних ситуаціях, тому можуть легко займати керівні посади на роботі.
Софія
Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мудрість". У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного. Софії – цілеспрямовані та виважені жінки, які можуть легко очолити команду.
Як красиво назвати хлопчика?
- Ім'я Святослав має давньослов'янське походження. Що цікаво, воно утворене від слів "святий" і "слава". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Також власники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.
- Ім'я Остап прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "твердий" або "стійкий". Такі чоловіки відзначаються незалежністю, кмітливістю та харизмою. Вони часто мають сильний характер, але не схильні до агресії. Водночас в Остапів добре розвинене почуття справедливості.