Жовтень – другий місяць осені, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.

LifeStyle24 з посиланням на Онлайн календар розповідає, чи будуть додаткові вихідні у жовтні. Про свята, які відзначатимуть українці в другий осінній місяць – читайте далі в матеріалі.

Календар свят на жовтень 2025

1 жовтня – День захисників і захисниць України, День українського козацтва й Міжнародний день літніх людей.

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства та День уролога.

4 жовтня – Всесвітній день тварин.

5 жовтня – Всесвітній день вчителів та День учителя в Україні.

6 жовтня – День територіальної оборони України та Міжнародний день лікаря.

8 жовтня – День юриста.

9 жовтня – Всесвітній день пошти та День рієлтора.

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології.

12 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День кадрового працівника та День художника.

15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки та Всесвітній день боротьби з раком грудей.

16 жовтня – День анестезіолога.

17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

19 жовтня – День працівників харчової промисловості.

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.

23 жовтня – День працівників реклами.

25 жовтня – День маркетолога.

27 жовтня – День української мови та писемності.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря та Геловін.

Чи будуть додаткові вихідні у жовтні 2025?