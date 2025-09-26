Календар свят на жовтень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців
- У жовтні 2025 року в Україні не буде додаткових вихідних через воєнний стан, українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю.
- Жовтень 2025 року містить багато свят, таких як День захисників і захисниць України та День української мови та писемності.
Жовтень – другий місяць осені, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.
LifeStyle24 з посиланням на Онлайн календар розповідає, чи будуть додаткові вихідні у жовтні. Про свята, які відзначатимуть українці в другий осінній місяць – читайте далі в матеріалі.
Календар свят на жовтень 2025
1 жовтня – День захисників і захисниць України, День українського козацтва й Міжнародний день літніх людей.
2 жовтня – Міжнародний день ненасильства та День уролога.
4 жовтня – Всесвітній день тварин.
5 жовтня – Всесвітній день вчителів та День учителя в Україні.
6 жовтня – День територіальної оборони України та Міжнародний день лікаря.
8 жовтня – День юриста.
9 жовтня – Всесвітній день пошти та День рієлтора.
10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології.
12 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День кадрового працівника та День художника.
15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки та Всесвітній день боротьби з раком грудей.
16 жовтня – День анестезіолога.
17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
19 жовтня – День працівників харчової промисловості.
20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.
23 жовтня – День працівників реклами.
25 жовтня – День маркетолога.
27 жовтня – День української мови та писемності.
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.
31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря та Геловін.
Чи будуть додаткові вихідні у жовтні 2025?
- Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у жовтні не передбачено.
- Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, і 26 жовтня.
- Водночас громадяни працюватимуть лише 23 дні: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 і 31 жовтня.