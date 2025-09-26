Укр Рус
26 вересня, 15:16
Календар свят на жовтень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців

Влада Пономарьова
Основні тези
  • У жовтні 2025 року в Україні не буде додаткових вихідних через воєнний стан, українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю.
  • Жовтень 2025 року містить багато свят, таких як День захисників і захисниць України та День української мови та писемності.

Жовтень – другий місяць осені, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.

LifeStyle24 з посиланням на Онлайн календар розповідає, чи будуть додаткові вихідні у жовтні. Про свята, які відзначатимуть українці в другий осінній місяць – читайте далі в матеріалі.

Календар свят на жовтень 2025

1 жовтня – День захисників і захисниць України, День українського козацтва й Міжнародний день літніх людей.

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства та День уролога.

4 жовтня – Всесвітній день тварин.

5 жовтня – Всесвітній день вчителів та День учителя в Україні.

6 жовтня – День територіальної оборони України та Міжнародний день лікаря.

8 жовтня – День юриста.

9 жовтня – Всесвітній день пошти та День рієлтора.

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології.

12 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День кадрового працівника та День художника.

15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки та Всесвітній день боротьби з раком грудей.

16 жовтня – День анестезіолога.

17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

19 жовтня – День працівників харчової промисловості.

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.

23 жовтня – День працівників реклами.

25 жовтня – День маркетолога.

27 жовтня – День української мови та писемності.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря та Геловін.

Чи будуть додаткові вихідні у жовтні 2025?

  • Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у жовтні не передбачено.
  • Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, і 26 жовтня.
  • Водночас громадяни працюватимуть лише 23 дні: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 і 31 жовтня.